Epa Colombia desmiente que Alina Lozano y Jim Velásquez son pareja: "esa relación no es real"

La reconocida empresaria de keratinas Epa Colombia se pronuncia en Los Enredados, programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red, sobre Alina Lozano y Jim Velásquez, los influenciadores que han dado de qué hablar por su polémica aventura.

Inicialmente, Yina Calderón y su colega critican a aquellos actores que se quejan de no tener dinero y aseguran que deben responsabilizarse por no haber ahorrado desde temprana edad o invertido en un negocio que les permitiera poseer ingresos a largo plazo.

Posteriormente, Daneidy Barrera afirma que ambas permanecen rodeadas de famosos que viven de apariencias, pues exponen cosas en redes sociales que son completamente alejadas a la realidad.

Es así como sale a colación la relación entre Lozano y Velásquez, de manera que la empresaria señala que ellos en la vida real no tienen ningún tipo de vínculo amoroso y agrega que se enteró de la noticia cuando fue invitada a la boda.

“Eso no es real, pero a mí me habían dicho cuando me invitaron al matrimonio porque yo fui, yo lloré y dije ‘ay, Dios mío, tan bonito uno casarse’, cuando me dicen ‘Epa, no, eso es mentiras’ y yo ay amiga, quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo”, explica en medio del live.

Asimismo, dice que no tiene idea si ellos en la intimidad de su relación laboral han llegado a tener algún tipo de contacto sexual, pero asevera que su finalidad es lanzar videos llamativos, incrementar los números en sus plataformas digitales y empezar a facturar por medio de las pautas.

“Eso de que estaba embarazada y el laboratorio prestarse para eso (…) Vengan, no jueguen con la vida de una persona. Eso me parece una payasada”, concluye.