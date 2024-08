Los Montañeros: Cómo pasaron del anonimato a ser una de las familias más virales de Colombia

Los Montañeros, una de las familias creadoras de contenido más influyentes de toda Colombia, aceptó dar una entrevista para Los Enredados, el nuevo formato colaborativo de Caracol Televisión y La Red.

En medio del live, los cuatro integrantes de este núcleo se sinceraron acerca de los temas más comentados durante su extensa trayectoria en redes sociales, pues, así como han recibido halagos por su trabajo, también han sido el centro de múltiples críticas.

Inicialmente, Los Montañeros, más específicamente Álex, se pronunció sobre la vez que fue captado por El Fisgón de La Red mientras estaba con la famosa cantante Dareska en un evento al mismo tiempo que tenía novia.

“Habíamos acabado de grabar con Dareska un video musical para su carrera y nada, estábamos bailando, pues eso ahí no hubo nada (…) No y yo tenía novia en ese entonces”, explicó en el en vivo.

Por otro lado, Socorro se refirió a todos los comentarios negativos que ha obtenido en las plataformas digitales por las groserías que dice en cada uno de sus videos y se defiende argumentando que esto no solo hace parte de su personalidad, sino que también le permite expresarse de una forma mucho más coherente con su esencia.

De igual forma, cada uno dio a conocer su perspectiva sobre la infidelidad, pues, aunque algunos aseguraron que darse un beso se cataloga como traición, otros afirmaron que depende de la intensidad del encuentro se determina su significado.

En el programa, Los Montañeros participaron en varias secciones del formato, dentro de las que se encentran Hacker, Zoom, Fake, TBT y Sin Filtro, donde revelaron detalles de sus vidas privadas.

Finalmente, los padres de Los Montañeros confesaron cuáles son esos gestos que les molesta entre ellos mismos y recordaron que con los años han aprendido a convivir de una manera sana y respetando sus límites.