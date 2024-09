El Mindo revela los trabajos que realizó antes de las redes, ¿hacía lechonas?

Al hablar de su recorrido en las redes sociales, en las cuales celebra 10 años de trayectoria, El Mindo responde en Los Enredados a comentarios negativos que le han hecho ciertos seguidores, los cuales enfrenta sin ningún problema.

En uno de estos mensajes una personaje le dejó en claro que él solo es gracioso y le va bien con sus videos porque tiene guiones detrás, frente a lo que el caleño no guarda silencio y no solo explica el sentido de esto, sino que enfatiza aquello a lo que se dedicó en el pasado y que estaría dispuesto a volver a hacer si es necesario.

Trabajos que ha hecho El Mindo

Al referirse a qué haría si en un mañana no tuviese redes sociales y sus cuentas se cerraran, obligándolo a estar por fuera de esta industria digital, el creador de contenido recalca que él hizo muchos oficios antes de volverse viral y que no tendría problema, en un principio, en regresar a esto cuando sea necesario.

"Yo sé trabajar: yo hice lechona, fui esteticista, fui empacador de mercados. Puedo con lo que me pongan a hacer", recalca El Mindo, quien tiene muy presente que no se va a echar a la pena si de un momento a otro se le acaba el reconocimiento o lo que ha hecho con sus videos.

Por otra parte, también aprovecha para responderles a quienes lo critican y envían comentarios negativos asegurando que él no estaría donde está si todos sus contenidos no contaran con un texto de apoyo.

"El día que me quiten un libreto, sí, no soy nadie, pero me pongo a hacer cualquier cosa", dice con mucha firmeza este emprendedor, quien además durante el programa destaca que esto para él es fundamental, dado que es una manera de realizar seriamente su trabajo y de asimismo organizarlo, evitando que se les escapen ideas o detalles.

Con respecto a su trabajo al hacer lechona, El Mindo no solo se ríe cuando en Los Enredados le piden que diga cómo hacerla, sino que además comenta que el verdadero debate está en que la gente se divide al hablar si esta es o no con arroz, siendo él de los partidarios de que sí, recalcando que así fue cómo se la enseñaron a hacer en Cali: "como dice el dicho, para el gusto los colores".