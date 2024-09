¿Irreconocible? El Mindo muestra en Los Enredados dos fotos de cuando era solo un niño

Armando Ortiz Vera, más conocido como El Mindo en redes sociales, es el nuevo invitado de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red , donde diversas personalidades de la farándula nacional se destapan y hablan sobre momentos que los impactaron a nivel personal y profesional.

En esta oportunidad, el actor, influenciador y también empresario recuerda una época de su infancia que resulta ser bastante especial, pues involucra a una de las personas más importantes en su vida y que lo ha apoyado en cada paso que ha dado.

El Mindo muestra dos fotos de su infancia, ¿qué tanto ha cambiado?

Esta celebridad de internet revela ante los micrófonos y cámaras de Los Enredados que su madre "solía vender disfraces en cajas de compensación y aprovechaba porque es súper pila. En los almuerzos me paraba como un maniquí móvil disfrazado de Peter Pan, pirata y miquito para mostrarle a los clientes 'así le va a quedar a su hijo'".

Luego, en la pantalla se pueden ver dos imágenes que dan fe de sus palabras y que no había mostrado anteriormente en sus redes sociales, pues está utilizando dos trajes. Además, El Mindo responde ante los entrevistadores que a sus 36 años cree que ha logrado disfrazarse de todo tipo de personajes, incluido Michael Jackson, el 'Rey del Pop'. No queda duda de que sus festejos de Halloween han sido bastante divertidos.

El Mindo aclara que no está con La Liendra

El influenciador había tenido que decir a través de su cuenta de Instagram, en la que ya tiene más de tres millones y medio de fanáticos, que claramente dichas interacciones con La Liendra no eran una hipótesis real y, a modo de broma durante Los Enredados asegura que el paisa es como un hermano para él.

Adicionalmente escribe: “Uno tiene que estar muy necesitado para meterse con La Liendra” y por eso es cuestionado, ¿dice que Dani Duke, novia de la Liendra , es una de estas personas? Como reacción lo niega rotundamente y la halaga.

Finalmente explica que Dios es muy gentil y justo, ya que, según él, “lo que no te da físicamente si lo brinda con la narrativa o la labia", como dicen coloquialmente y parece que no solo se refiere al paisa, sino también a él: “si uno así levanta, imagínate cómo sería con la cara de Maluma, Dios es justo, demasiado”.