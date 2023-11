La Liendra reveló el motivo por el cual no le dice "te amo" a Dani Duke, ¿no hay amor?

La Liendra volvió a causar polémica por causa de su relación con Dani Duke, pues aunque quiso mostrar los lujosos regalos que le dio a su novia en su cumpleaños, los seguidores de la pareja no dejaron pasar por alto el hecho de que a pesar de que llevan casi tres años juntos él tan solo le dice te quiero y no un te amo, tal y como muchos esperarían en este momento.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido reveló que le dio unos aretes y un collar con esmeraldas y varios arreglos de flores, en los que se veía una figura de un oso, un corazón acompañado de chocolates y un ramo de flores.

No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que en unas cajas llenas de rosas estaba escrito un "te quiero", con un Daniela hecho en un letrero alumbrado. Esto sorprendió a los fanáticos de la pareja, pues no entendieron la razón por la cual él no le puso un "te amo".

Tras todo el revuelo causado, La Liendra hizo un video en sus historias de Instagram para hablar al respecto: "típica gente que le importa más lo que les digan y no lo que les demuestren. ¿Cuántas relaciones no se dicen te amo rápido, se casan, hacen mil cosas y pum se separan? Hay que dejar de creer en las palabras y creer más en los hechos".

A su vez, el creador de contenido recalcó que puede que sienta por ella muchas más cosas que las que le expresa, no obstante, para él es más valioso un acto de servicio o la manera como la trata y no lo que él pueda hablar.

Sin embargo, muchos de sus seguidores exaltaron que esto no había pasado con Luisa Castro, a quien llamada el amor de su vida, por lo cual él hizo énfasis en que esta decisión de ir más despacio era por causa de sus relaciones anteriores y la forma como las llevó a cabo.

La mayoría de comentarios fueron críticas: "¿ahora se le dio por ir despacio luego de 3 años juntos?", "¿van despacio o lentísimo?", "de pronto la ahoga con tanto amor", "Dani Duke es la mujer del proceso", "así se ven los cachos mutuos", "despacio y ya llevan un montón de tiempo"; aunque también hubo quienes consideraron que estaba en lo correcto: "muchas veces ese te quiero es más sincero que un te amo", "pues razón tiene".