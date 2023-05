La Liendra cerró una sala de cine para celebrar el cumpleaños de su madre

Desde las horas de la mañana del pasado 9 de mayo, Mauricio Gómez , más conocido como La Liendra en las plataformas digitales, dio inicio oficialmente a la celebración de cumpleaños de su madre. El quindiano llamó particularmente la atención por publicar una galería de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró parte del emotivo momento.

En las imágenes se logra ver que dentro de los obsequios que recibió la mujer se encuentra un ramo de rosas rojas, que estaban envueltos en billetes de 50 mil pesos, un enorme cuadro con la figura de su mamá y una serenata, en la que tuvo la posibilidad también de interpretar los temas y sentir cada una de las palabras que iba cantando.

Sin embargo, lo que verdaderamente generó revuelo en Internet, fue el hecho de que Gómez cerró toda una sala de cine exclusivamente para ver 'Evil dead: El despertar', aclarando que su progenitora es una gran fanática de las películas de terror. La mujer inicialmente pensó que únicamente había comprado dos tiquetes para ver la función; no obstante, poco después se percató de que no era sí.

"¿Qué más VIP quiere? Si cerré la sala (de cine) para usted solita", expresó el influenciador a través de las historias. Asimismo, le indicó que podía sentarse en cualquiera de la sillas, pero le recomendó las de la parte superior del espacio para poder disfrutar de la producción lo más a gusto posible.

El video fue replicado por otras cuentas por medio de otras plataformas como Twitter: "dejó viendo un chispero a más de un fanático: compró todas las boletas de una película", escribió la página.

La liendra dejó viendo un chispero a más de un fanático de cine: compró todas las boletas de una película pic.twitter.com/vj7FalWHoB — Ana (@PuraCensura) May 10, 2023

Los mensajes de felicitaciones de los seguidores