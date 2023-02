¿'La Liendra' en otra polémica?: streamer salvadoreño revela cómo lo irrespetó en los premios Esland

'La Liendra' hizo parte de un evento en el que se reunieron streamers latinoamericanos para hacer entrega de los premios otorgados por el youtuber español David Cánovas Martínez, con el objetivo de reconocer a la creación de contenido en plataformas digitales.

El influencer, quien ha crecido en redes sociales gracias a sus bromas y anécdotas chistosas sobre su vida personal, también hace parte de los streamers de la aplicación de Twitch, donde no es muy bien recibido por sus fanáticos.

Te puede interesar: ‘La Liendra’ y Dani Duke hacen parte del video oficial de 'Calor' de Dejota y Yera

En los últimos días, 'La Liendra' ha estado en tendencia en Twitter, luego de que el salvadoreño conocido como 'Komanche' decidió hablar sobre lo sucedido y exponer una situación que vivió con el colombiano cuando se encontraban juntos en la gala.

Según lo que aseguró 'Komanche', 'La Liendra' se acercó a él de una forma sorpresiva, pues el no sabía quién era, y luego empezó a hablar sobre el número de seguidores de sus redes sociales, para más tarde pedirle un cupo en la convocatoria de 'Squid Games'.

Publicidad

"Me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games', a lo que yo le respondí: Fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo", el colombiano le responde: "bueno, no hay problema, cualquier cosa me puedo contactar con tu agente o mi manager se puede contactar contigo para cuadrar algo", relató el creador de contenido.

'Komache' aseguró también en su streaming que el influencer colombiano lo siguió buscando luego en el after party de los premios y le presentó a su manager para que hablarán sobre la convocatoria.

"Hola, ¿qué tal? Te presento a mi manager para que hables con ella un poquito en el tema de ‘Squid games’ y yo le dije: "Amigo, ya enviamos todo", concluyó el salvadoñero, diciendo que le había explicado cómo podía participar en la siguiente edición.

Conoce más: “Mi suegro me golpeó”, La Liendra mostró herida en su rostro tras incidente con el papá de Dani Duke

Publicidad

Luego de lo ocurrido sobre esta polémica, 'La Liendra' usó su canal de Twitch para aclarar lo sucedido desde su punto de vista, por lo que le pidió disculpas a 'Komache' por si se había sentido acosado por parte de él.

También habló sobre los comentarios de personas que aseguraban que el no merecía ser parte de los premios Esland, motivo por el que afirmó que él sí merecía ser parte, pues ha trabajado muy duro en las diferentes plataformas.