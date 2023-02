Gerard Piqué podría enfrentarse a una demanda por parte de un paparazzi

Gerard Piqué, quien acaba de pasar la celebración de su cumpleaños número 36, recibió la noticia de que el periodista español Jordi Martín impondría una demanda contra el empresario y exfutbolista por difamación.

El medio de comunicación 'E! Latino' habló sobre lo sucedido, explicando que todo pasó luego de que la expareja de Shakira , señalara a Martín de consumir drogas mediante un comentario en su cuenta personal de Twitter.

Este comentario se dio luego de Jordi publicara una foto en su Twitter en la que aparecía el perfil de Instagram de Gerard en una historia que el periodista subió en la cual se refería a su nueva novia Clara Chía , a lo que él comentó: "me vigila mi mejor amigo".

Me vigila mi mejor amigo 🤦‍♂️😁 pic.twitter.com/mopF4VsN65 — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 27, 2023

Luego de esto, fue que Piqué reaccionó y le escribió: "Deja las drogas. La cocaína es muy jodida". Esto no fue bien visto por sus seguidores, quiénes escribieron que el exfutbolista no debería referirse así sobre ninguna persona y mucho menos por Jordi Martín.

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

Por esos motivos, el periodista y amigo de la barranquillera, decidió tomar acciones legales en contra del empresario y aseguró que este es un daño perjudicial para él: "mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias".

"Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo, como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un exámen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana, en el que se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos, es solo para avisarte que eso lo vas a tener que explicar a un juez", afirmó Martín.

Por el momento, Piqué no ha dado declaraciones sobre la demanda que puede llegar a tener, sin embargo, sigue en el ojo del huracán, luego de que algunos medios afirmaran que su nueva novia Clara Chía se encontraba en urgencias por un ataque de ansiedad.

Aunque son solo rumores, los fans de Shakira creen que se debe al gran estallido mediático que se generó a raíz de su estreno musical junto al cantante y productor argentino Bizarrap, en el que la cantante estaría hablando de su separación con Gerard.