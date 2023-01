Gerard Piqué podría recibir millonaria demanda por parte de la Federación Internacional de Tenis

Luego del estreno musical de Shakira con el productor argentino Bizarrap , los fans no han dejado de sacar especulaciones sobre la letra de 'Music Sessions #53', en la que se hablaría sobre Gerard Piqué .

Recientemente, el empresario ha estado envuelto en polémicas sobre una infidelidad por parte de él a su nueva novia Clara Chía , con su abogada llamada Julia Puig Gali, quien tiene 24 años y viviría también en Barcelona.

Sin embargo, esto no es lo único que está pasando en la vida de la expareja de Shakira; según los medios internacionales, Gerard Piqué estaría apunto de ser demandado por acabar de manera repentina y sin previo aviso un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis.

La empresa Kosmos que fundó el español para poder participar y hacer parte de eventos en el ámbito deportivo, tenía un acuerdo con la Federación de Tenis para organizar la Copa Davis alrededor del mundo, principalmente en ciudades de Europa.

Aunque parecía que todo marchaba bien entre las dos empresas, los medios españoles han informado que esto ya no sería así y el exfutbolista estaría envuelto en problemas, luego de que no pudieran reducir los costos del evento, por lo cual no estaría generando la mismas ganancias y por ese motivo canceló el acuerdo sin avisarle a nadie.

"La Federación Internacional de Tenis está estudiando las medidas legales contra Gerard Piqué y su empresa por las deudas acumuladas y por daños y perjuicios por la mala imagen que transmite el final de dicho acuerdo", relató el medió de comunicación Sport.

Así mismo, revela que seguramente el empresario tendría que presentarse ante los tribunales. Por el momento, la Federación Internacional de Tenis no ha dado un comunicado oficial sobre la situación y Gerard Piqué tampoco ha dado respuesta sobre estos rumores.