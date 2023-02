Marco Antonio Solís se suma a los críticos de la canción de Shakira y Bizarrap

Luego de su lanzamiento el 11 de enero de 2023 y de seguir obtenido un gran número de récords, 'Music Sessions #53' continúa teniendo una alta repercusión, no solamente en las redes sociales, en las que sus fanáticos se mantienen tras la pista de Gerard Piqué y Clara Chía , sino que también varios artistas han dado a conocer su opinión, entre ellos Marco Antonio Solís .

Cabe destacar que desde su estreno, esta canción ha generado un gran número de debates basados en la temática que esta misma trata, ya que ha sido puesta bajo la lupa en aspectos como el desamor, el resentimiento, las relaciones amorosas, la infidelidad y los hijos de la expareja.

Ante esto existen dos posturas: quienes están a favor y aquellos en contra. Sin embargo, en este caso haremos énfasis en quienes no están de acuerdo con la forma en que la cantante hizo su catarsis a través de sus letras.

Las críticas han catalogado a Shakira como una mujer resentida y que no ha podido superar que su pareja quiso rehacer su vida al lado de una joven, además, han tratado de catapultar a la cantante bajo el argumento de que debe pensar en sus hijos y que no debe ventilar sus problemas amorosos ante todo el mundo, mas sin embargo, poco dicen de cómo una infidelidad y separación afecta a los niños.

Marco Antonio Solís es uno de los artistas que se suma a dichas posturas, pues en medio de una rueda de prensa en la que estaba promocionando 'El Ruki, Tour Mundial' el cantante respondió a uno de los periodistas acerca de su punto de vista de la más reciente canción de la barranquillera.

"Yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta todo eso, pero lo admiro, digo, finalmente usan la mercadotecnia. Además, lo hacen bien, son canciones válidas para mucha gente", comentó el intérprete de 'La venia bendita'.

Así mismo, dijo que esta era una forma en la que la artista podría mostrarse tal y como es y aseguró que muchas mujeres se pudieron identificar con su historia.

"No sé si lo haría, no creo que es mi perfil", finalizó Marco Antonio Solís, quien dejó en claro que no haría un tema musical que sea tan directo hacia una expareja y que hable de los problemas que vivieron.