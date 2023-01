Gerard Piqué publicó por primera vez en su feed de Instagram una foto junto a Clara Chía

Luego de haber atravesado por una tormenta mediática derivada del estreno de la nueva canción de Shakira y Bizarrap, Gerard Piqué vuelve a aparecer en las plataformas digitales, pero esta vez para presumir la relación que sostiene con Clara Chía, la modelo de 23 años que ha dividido opiniones en las últimas semanas.

Mira también: Shakira logra un nuevo récord y supera a Rihanna, Justin Bieber y Drake en Spotify

La publicación la hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 21 millones de seguidores. En la selfie se logra ver a la joven sonriendo tímidamente para la cámara mientras su pareja se le acerca para que ambos salgan en la composición. Aunque Piqué no puso ninguna descripción en el post, dejó habilitados los comentarios para que los internautas pudieran dejarles mensajes.

Te puede interesar: ¿A Gerard Piqué le cantaron la canción de Shakira? Video viral en redes sería un montaje

Publicidad

Es por ello, que algunos usuarios de Internet aprovecharon el espacio para dar a conocer su punto de vista sobre la separación con la cantante barranquillera, pues mientras unos respaldan a Piqué, otros apoyan la forma en que Shakira decidió seguir con su vida: "definitivamente Casio 😂 no le llega nada al Rolex de Shakira 🔥🔥", "a ti te quedé grande, por eso están con una igualita que tú", "prefiero a Shakira", "yo no entiendo, los hijos son los que más mal tienen que llevar de todo esto", son algunos de los mensajes que se leyeron.

No te pierdas: ¿Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos? Así fue el cumpleaños del hijo mayor de la expareja



Piqué aún no borra las fotos con Shakira

El perfil de Instagram de Piqué también ha llamado particularmente la atención porque todavía conserva las fotos en las que el deportista aparece en compañía de sus hijos y hasta de su expareja sentimental, con quien duró más de 10 años en una relación. Dentro de las imágenes que más se destacan está una tomada el 9 de julio de 2021 y un video del 25 de marzo de 2020, siendo ambas las últimas evidencias de que estuvieron juntos.

Piqué y Clara Chía están en medio de una tormenta mediática luego de que la colombiana lanzara 'Music Session 53' en la que se despachó contra su expareja sentimental y demostró mucha más fuerza que en otros proyectos artísticos como 'Monotonía', que hizo con Ozuna, y 'Te Felicito', en la que colaboró con Raw Alejandro.