Luego de 12 años juntos, Shakira y Piqué celebrarán sus cumpleaños por separado

Luego de haber atravesado una tormenta mediática no solo por su ruptura en el 2022, sino también porque el futbolista confirmó su relación con la modelo de 23 años Clara Chía , Shakira y Piqué se preparan para celebrar sus cumpleaños número 46 y 36 respectivamente este 2 de febrero. Muchos medios internacionales están a la expectativa, pues desean conocer cómo van a festejar esta fecha en compañía de sus seres queridos, en especial de sus hijos Milán y Sasha.



Shakira y Piqué, dos grandes del entretenimiento

Shakira se ha convertido a través de los años en una de las artistas latinas con más relevancia a nivel internacional gracias a los Grammy que ha obtenido, las listas musicales que ha encabezado y el hecho de haber triunfado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en compañía de Jennifer López . A esto se le suma que ha participado en varios Mundiales de Fútbol haciendo un monumental show, como sucedió en Alemania 2006 donde interpretó 'Hips don't lie'; en Sudáfrica 2010, en la que cantó 'Waka waka' y en Brasil 2014 cuando deslumbró con 'La, la, la'.

Aunque muchos fanáticos, en especial colombianos, se quedaron esperando su intervención musical en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, la barranquillera no lo hizo, luego de que se creara una polémica en torno a los artistas que se iban a presentar, pues argumentaban que en este país no habían "suficientes garantías para el cumplimiento de los Derechos Humanos".

Gerard Piqué, por su parte, ha destacado por su extensa trayectoria deportiva, en especial por su participación en el Futbol Club Barcelona. No obstante, luego de su mediática separación, el astro deportivo ha estado muy concentrado en su faceta como empresario de Kosmos, empresa encargada de organizar eventos de esta misma índole y en la cual trabaja su actual pareja sentimental.

Aunque no dieron muchos detalles, medios extranjeros aseguran que la expareja se puso de acuerdo para que sus hijos Milán y Sasha puedan compartir con ambos en esta importante fecha; sin embargo, esperan que con el tiempo puedan solucionar sus diferencias y dejar en el pasado la guerra que se han declarado a través de las plataformas digitales no solo por la colaboración de Shakira y Bizarrap , sino también con las respuestas por parte de Piqué.