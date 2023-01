Influencer dominicana se vuelve viral por su gran parecido a Jennifer López, ¿dos gotas de agua?

Las redes sociales son el espacio perfecto para que personas de diferentes partes del mundo comercialicen sus productos, den a conocer sus habilidades y, en muchas ocasiones, se vuelvan virales por el gran parecido físico con alguna estrella de Hollywood. Este es el caso de Eve una joven que, al igual que en el caso de la doble de Rihanna , se volvió viral por lo igual que luce a Jennifer López.

La joven cuenta con más de cien mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde comparte contenido de moda y maquillaje; no obstante lo que en realidad se ha robado las miradas de los internautas es que su rostro es muy similar a 'La Diva del Bronx', pues tiene labios carnosos, pómulos pronunciados y los ojos que caracterizan a la estrella internacional.

En su feed se puede observar cómo ha hecho varios reels en los que recrea los icónicos vestuarios de la también esposa de Ben Affleck como el look de 'Jenny from the block', donde luce una gorra blanca y maquillaje verde claro o algunos momentos en que López ha asistido a diferentes eventos sociales.

