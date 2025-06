Paola Betancur conoció a su mamá biológica gracias a entrevista con La Red: así fue el encuentro

Paola Betancur conmovió al contar en La Red que fue abandonada por sus padres cuando tenía apenas dos años. Según relató, la dejaron en la entrada de un hotel, sin más explicación. Décadas después, esa herida comenzó a sanar cuando unos familiares la contactaron tras verla en televisión, afirmando que conocían a sus padres biológicos.

Gracias a fotos y videos, Paola confirmó el parecido físico y descubrió que, efectivamente, eran su familia. Después de 30 años, decidió buscar un reencuentro. Su interés se centró especialmente en su madre, a quien logró localizar, pero con una dolorosa verdad: la mujer vivía en las calles y era adicta a sustancias ilegales.

Sus hermanas le pidieron que no la buscara, pues no querían que la viera en esas condiciones. Aun así, Paola insistió y fue entonces cuando comprendió que el abandono no fue solo un acto de indiferencia, sino una consecuencia directa del consumo de drogas. Incluso descubrió que, en realidad, había sido vendida.

La historia de su madre también estaba marcada por el dolor, una infancia difícil que derivó en una cadena de malas decisiones, llevándola a una vida de calle, soledad y ruptura familiar. Con el paso del tiempo, Paola ha trabajado en sanar sus heridas. Pudo hacer una videollamada con sus padres biológicos, aunque nunca logró verlos en persona. Durante ese proceso, su padre falleció, lo que hizo aún más valioso cada momento de contacto que alcanzó a tener.

Hoy, Paola ha logrado perdonar y reconstruir parte de su historia. Está recuperando el tiempo perdido con sus hermanos y otros familiares, en un proceso lleno de emociones, reflexión y reconciliación.

