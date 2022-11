“Sea como sea, me voy a graduar”: La Liendra expresó su deseo de terminar bachillerato

La Liendra es uno de los influenciadores que más polémicas suscita en redes sociales por cuenta de sus publicaciones y comentarios, incluso con su pareja Dani Duke. El joven no duda en compartir momentos de su vida mostrando sus lujos, actividades y bromas en otros países.

En medio de una actividad donde respondió preguntas en sus historias de Instagram ante sus más de 6.3 millones de ‘followers’, el gecodi, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, se sinceró sobre no ser un bachiller, pues, aunque llegó hasta el grado 11, nunca finalizó el año escolar ni se graduó formalmente por problemas economicos.

Ante la interrogante “¿No le gustaría terminar sus estudios? No es ‘hate’ ni nada, es una pregunta no más”, por parte de un cibernauta, él respondió que justamente ese es uno de sus objetivos para el 2023:

“Claro que me voy a graduar, claro que voy a terminar mi educación, no se les olvide que solo tengo 22 años. Sea como sea me voy a graduar. Pero esperen, yo no me quiero graduar desde mi casa o comprando el cartón”.

Además de esto, explicó que quiere terminar sus estudios de bachiller de la forma más normal posible y hay algo que le da mucha emoción: “Yo todavía estoy muy joven, todavía puedo hacer mi once en un colegio como un bachillerato normal. Dios quiera se pueda hacer el otro año, de ir a estudiar todos los días. Yo siempre he querido ser personero”.

En dicha historia explicó que cuando estaba en el último año escolar tuvo que empezar a trabajar de lunes a viernes para colaborar económicamente en su hogar; decidió estudiar los sábados, posteriormente empezó a hacer videos y abandonó la escuela.

Finalmente, ‘La Liendra’ también señaló que le gustaría ser profesional: “A mis 25 años quiero estudiar psicología”, aunque afirmó que todo toma su tiempo y que por ahora tiene muchos proyectos para resolver, que espera finalizarlos y así “sacar tiempo para ir al colegio”.