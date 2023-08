King of the Ring: Nicolás Arrieta abofeteó a La Liendra en el cara a cara previo al evento

King of the Ring es un evento oficiado por Nicolás Arrieta y La Liendra, el cual tendrá como fin ser un espectáculo deportivo en el que varios creadores de contenido del país se medirán en un combate de boxeo y del que se destinará un porcentaje de los fondos recaudados por taquilla a algunas fundaciones.

Este 22 de agosto se ofició el cara a cara de los competidores que lucharán en el cuadrilátero el próximo 1 de septiembre en el Royal Center. Personajes como La Liendra, Nicolás Arrieta, El Gómez, Herrera, Diego Neira, Cristian González, Sebastucho o La Piquiña serán los grandes protagonistas de estos combates.

La iniciativa comenzó tras un altercado a través de las redes sociales en el que Nicolás Arrieta y La Liendra decidieron solucionar sus diferencias a través de este evento, por eso quisimos conocer cómo se han preparado para esta importante competencia y cómo se sienten a tan solo unos días del enfrentamiento.

Nicolás Arrieta



¿Cómo surgió la idea de crear este evento?

En ese momento, Nicolás Arrieta acababa de terminar una relación de siete años y La Liendra lo retó a una pelea, la cual él aceptó en un principio en un lugar privado y sin atención mediática; sin embargo, Mauricio Gómez le habría propuesto hacer el evento público y el creador de contenido bogotano habría aceptado bajo los efectos del alcohol.

Afortunadamente, Arrieta se ha preparado con entrenadores de la Liga de Boxeo, quienes lo han acogido y preparado con esfuerzo y disciplina, razón por la cual ha encontrado un gusto por este deporte.

Además, añadió que “todo terminó en algo bueno y he podido manejar un poquito más el trago en mi vida y la adicción a las drogas. A todo esto, me ha ayudado el boxeo” y también que “algo positivo es que todo esto ha mejorado en mi vida. Algo negativo es que tengo que verle la cara a este estafador.”

¿Cómo has llevado a cabo la preparación deportiva?

“Estoy entrenando con mis preparadores de la liga y ha sido chévere, pero es un deporte duro. Cuando recibes un golpe de una persona que boxea de verdad, ahí es cuando cambia tu perspectiva frente a esta disciplina. Me gusta el deporte, pero es complejo y complicado. Me han dado golpes en los riñones cuando se me dificulta orinar. Es complejo, pero chévere", reveló.



¿Cuánto tiempo llevas entrenando?

“Llevo más o menos unos siete meses, pero no todo el tiempo, digamos que la preparación comenzó hace unos tres meses ya dándole un poquito más, pero como siete u ocho meses empezando con el tema de la técnica”, mencionó Nicolás Arrieta, quien ya tiene varias personas que lo tildan como el favorito.



¿Cómo te sientes en este momento?

“Me siento chévere porque están todos mis amigos acá en el camerino. Me encanta porque están disfrutando del show, pero la verdad no quería venir al cara a cara porque no me interesa tener ningún tipo de contacto con este man (La Liendra), me parece una persona desagradable que se aprovecha de sus pobres seguidores.”

La Liendra



¿Cómo nació este evento?

“Nace desde una disputa que tuve con Nicolás, en la que estuve un poco al borde porque estaba tocando fibras que tenía que respetar y decidimos arreglar los inconvenientes en el ring, pero de una forma profesional.”



¿Cómo te estás preparando para este combate?

El creador de contenido comentó que está entrenando aproximadamente tres veces al día, con duras y distintas rutinas de ejercicio y además añadió que siente un profundo respeto por las personas que practican este deporte y a diario se esfuerzan por mejorar sus resultados.

¿Qué has estado mejorando en ti para este evento?

“El estado físico, ya tengo mucho más y la verdad es que soy una persona sana, entonces eso me gusta y la técnica también la he mejorado", recalca el creador de contenido.



¿Qué sacrificios te ha tocado hacer para llegar a este nivel?

“El que más me ha dolido es dejar de ver los partidos de ‘El Bicho’, porque me ponen los entrenamientos a las 11:00 a.m. cuando él juega y no alcanzo a verlo", explicó La Liendra.



¿Cómo te sientes en este momento estando a pocos días del combate?

“Siento que tengo que enfocarme más, trabajar más, me tengo que levantar a las 5:00 a.m. a trotar. Siento que tengo que hacer de todo, que tiene que ser una semana en la que me mate, o sea, que yo llegue a la pelea y no me haga falta nada, porque en este momento siento que estoy al 70%.”

¿Qué va a pasar con el dinero que se recaude en el King of the Ring?

“Queremos hacer una donación con una parte y con la otra cubrir los costos del evento, porque igualmente tiene cámaras de última tecnología, que se hará en el Royal Center el cual también tiene un costo. Entonces más que ganancias, es cubrir evento y hacer una donación.”



¿Cómo se podrá seguir la transmisión del evento?

La transmisión se hará a través del canal oficial en Twitch de La Liendra y contará con tecnología de punta para que todos los seguidores puedan disfrutar de un espectáculo por todo lo alto.

En el inicio de los cara a cara los primeros en verse frente al público fueron La Piquiña y Sebastucho, a quienes pesaron para poder confirmar su combate, pero además, se presentó un lujoso premio que se llevará el ganador: un anillo.

Continuaron Diego Neira y Cristian González, quienes sin mayor repercusión pasaron al frente, realizaron el debido proceso por protocolo, tuvieron su cara a cara y se confirmó el debido gramaje para oficiar la pelea el próximo 1 de septiembre.

A pesar de que su contrincante no se hizo presente en el Royal Center, Herrera salió al escenario y también ofició los actos protocolarios que realizan profesionalmente en este tipo de combates.

Pasado este momento, llegó el encuentro que todo el mundo estaba esperando. Nicolás Arrieta fue el primero en subir a la tarima y afirmó que este combate era una venganza por todas las personas a las que Mauricio Gómez presuntamente habría estafado.

Los influenciadores se lanzaron insultos en medio de su presentación en King of the Ring

Luego de esto, La Liendra apareció en escena y de manera más tranquila y calmada, trató de responder a las acusaciones realizadas por su contrincante, pero a este punto de la noche los ánimos se pusieron cada vez más intensos y solamente fue el comienzo de lo que sucedería más tarde.



¿Realmente es un combate en igualdad de condiciones?

El peso de cada uno lo decidió, por eso Nicolás Arrieta fue el primero en acercarse a la báscula arrojando un resultado de 135 lbs, un resultado muy similar al de La Liendra, según el presidente de la Liga de Boxeo de Bogotá, quien además afirmó que están en el rango más similar de los boxeadores presentados. Ambos pelearán bajo la categoría de peso ligero.

Antes del cara a cara, Nicolás Arriera se pesó para confirmar su combate contra La Liendra

Finalizado esto, arribó el momento más tenso de la noche, el cara a cara entre estos dos creadores de contenido, que hasta cierto punto parecía marchar bien, pero la falsa calma tuvo su fin.

Antes del cara a cara, La Liendra se pesó para confirmar su combate contra Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta mostró frente a las cámaras la tradicional 'Cartilla Nacho' con la que pretendió lanzar una sátira contra Mauricio Gómez, pero terminó abofeteándolo con el mismo libro en el rostro, razón por la cual La Liendra reaccionó golpeando a su contrincante frente a la mirada de todo el público.

Aún cuando ya los habían separado, Nicolás volvió a tomar la cartilla para lanzarla otra vez, pero su ira no quedó ahí, pues en dos ocasiones intentó regresar para agredir a su adversario, gritando algunas groserías y afirmando que él no quería pelear en un ring de boxeo.

El combate se desarrollará en el Royan Center y enfrentará a Nicolás Arrieta contra La Liendra

Por su parte, a La Liendra se le vio muy tranquilo y sereno tratando de controlar la situación, dejando muy en claro que la intención del evento es claramente de carácter deportivo para limar algunas asperezas que se han creado con el pasar del tiempo.

Una vez concluida esta parte, fue presentado el preciado anillo que se llevará el ganador de esta pelea y realizado esto, se dejó la invitación abierta para todas las personas que quieran asistir el próximo 1 de septiembre al Royal Center para presenciar King of the Ring.