Nicolás Arrieta y Loren Esteban se lanzan indirectas en sus redes sociales tras su ruptura

Loren Esteban y Nicolás Arrieta protagonizan una controversia en redes sociales y a través de sus historias dan señales de lo que podría ser una ruptura conflictiva. Según una foto publicada por la modelo, esta situación podría incluso desencadenar problemas legales.

Nicolás es un reconocido, pero polémico youtuber, influencer y comediante colombiano. Se hizo popular a través de su canal de YouTube, donde comparte contenido cómico, vlogs, parodias y experiencias personales.

Arrieta se ha caracterizado por involucrarse en varias disputas con otros influencers famosos en sus redes sociales, como la que tuvo con Yeferson Cossio, quien hizo algunos comentarios ofensivos hacia la ahora ex novia del influenciador .

En su momento, Nicolás expresó su intención de tomar acciones legales para que Cossío se retractara, pero parece que el asunto terminó sin mayores consecuencias.

Una vez más, el comediante se ve envuelto en polémica en las redes, esta vez, con su exnovia Loren Esteban. Su ruptura se hizo pública después de filtrarse un video en el que se veía a Arrieta muy cerca de una mujer rubia con gafas en una fiesta.

Ante esto, Nicolás hizo una declaración para aclarar la situación , revelando que su relación con Loren Esteban había terminado hace un tiempo y llegó incluso a mencionar que ella estaba saliendo con otra persona.

Se rumoreaba que podría tratarse de Reykon, pero la creadora de contenido lo desmintió en un comentario. Posteriormente, la pareja dejó de seguirse en redes sociales.

Tres meses más adelante, cuando sus seguidores creían que todo había acabado, Loren publicó una foto en la que se le veía haciendo ejercicio, y en ese instante, el influenciador compartió una historia cantando un fragmento del tema de Ozuna y Feid, ‘Hey Mor’, acompañado de la frase: "Baby tú eres real, las otras son plástico, mucho gimnasio y pocos libros".

La situación no terminó ahí, ya que Loren publicó una foto del código penal con un texto que decía: "¿Será que para empezar a leer me compro este libro?", y en su cuenta de Twitter escribió: "Quédate sola mientras llega alguien con el que conectes de verdad, pero mientras tanto sé feliz y sigue brillando". Sus seguidores interpretaron estas historias como una clara evidencia de que ambos no acabaron en buenos términos.