Nicolás Arrieta juzga el coeficiente intelectual de Yina Calderón y ella le responde

Yina Calderón y Nicolás Arrieta son dos de los instagramers más polémicos de las redes sociales, pues constantemente están protagonizando peleas y escándalos que se han hecho virales entre sus seguidores.

Recientemente, Yina estuvo en el ojo del huracán por el gran tatuaje que se hizo en su cola, pues muchos usuarios aseguraron que tenía un supuesto error, ya que aparece el número cuatro en romano como “IIII”.

Ante la discusión que este tatuaje desató, Nicolás intervino para aclarar que no se trata de un error y trató de justificarlo ante las críticas de los usuarios. No obstante, resultó desatando una gran polémica con Calderón pues, al parecer, la instagramer terminó ofendida por la forma en la que se refirió a ella, ya que Yina inicialmente aseguró que no lo distinguía y él no dudó en responderle cuestionando el coeficiente intelectual de su colega.

A continuación, las historias de Instagram en las que Yina y Nicolás se responden sus indirectas:

