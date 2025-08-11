María C le reclama a Andrey por no ayudar en el castigo de Omega y él le responde

Al iniciar este capítulo 28 del Desafío Siglo XXI, Omega se encontraba muy animado cumpliendo el castigo de cortar leña, que fue impuesto por el equipo de Alpha. Minutos después, Andrey se encontraba sentado y esto molestó a varios.

Entre ellos estaba María C, quien le expresó a su compañero que debía colaborar para terminar pronto con este castigo. A lo que él le respondió que se iba a tomar solo unos cinco minutos, porque se sentía muy cansado. Ella indicó que estaba igual y que le parecía injusto el hecho de que los hombres estaban dándola toda y él no.

Además, Katiuska le pidió que colabora, ya que todos se encontraban dando su mejor esfuerzo para lograr cumplirlo. A lo que María C volvió a intervenir y dijo que él venía de la Suite ditu, que estaba mejor alimentado que él.

"Ayúdanos. Ninguno de los niños ha descansado, la necesitamos o, sino, no la vamos a lograr Andrey. Tú crees que yo estoy bien, llevas más de cinco minutos descansando ahí. Ya no puedo más, estoy al límite, me da pena es con los muchachos que están dándole ahí. Tú tienes más comida que ellos", afirmó.

