La luz de mi vida
Capítulo 78 La Venganza: Luis Miguel intenta salvar a Mariángel de su secuestro 

Luis Miguel habla con la mujer que secuestró a su hija y la Policía intenta dar con su ubicación durante la llamada, pero al rastrearla descubren que estaba desde un teléfono público.