Koral Costa explica por qué bloquearía a 'La Segura': ¿la tilda de hipócrita y desleal?

Koral Costa y Omar Murillo continúan divirtiéndose en Los Enredados, el podcast de Caracoltv.com y La Red, donde personalidades de la farándula nacional se destapan sobre sus momentos más llamativos dentro de la industria y antes de alcanzar la fama. Esta explosiva pareja se le mide a participar en una dinámica donde deben hablar sobre otros famosos y elegir qué harían con ellos: ¿Los ghostearían, los bloquearían o silenciarían?

Koral Costa explica por qué bloquearía a 'La Segura', ¿no son amigas?

En medio de esta dinámica y después de confesar por cuál mujer se volvería "lesbiana", la actriz no duda en elegir a Natalia Segura Mena, más conocida en el universo digital como 'La Segura ' para bloquearla. Adicionalmente, Costa toma una actitud más sería para profundizar en los motivos de su elección.

Mira también: Omar Murillo cuenta por qué un reconocido actor lo bloqueó: "Eso es ser inmaduro"

La pareja de Omar Murillo explica que simplemente no hay match y que no ha pasado nada entre las dos, pero luego hace referencia a que le incomoda cuando las personas se ríen de frente y luego voltean para tomar otra actitud, haciendo referencia a lo que se suele llamar como hipocresía.

"No me cae mal, pero tampoco podría decir que es mi amiga. En cambio, mi Epa -que le tiran tanto- y es trabajadora, chimba, bacana y buena gente, es más real que muchas que dicen serlo y mentiras que no porque tú les haces favores y cuando te tienen que tratar mal, nada que ver. La gente que más habla de lealtad, es la más traicionera" son las palabras de la generadora de contenido.

Publicidad

Koral Costa se le mediría a una relación poliamorosa con esta mujer

Al ver en la pantalla de Los Enredados a Ana del Castillo la actriz y generadora de contenido comenta que la intérprete de vallenato es su amor platónico y sin tapujos dice: "Me volvería una mujer gay por ella, totalmente. ¡Te amo, mamacita hermosa! Yo no ocultó nada, soy un libro abierto".

Luego, a modo de invitación, agrega que si a del Castillo ella le gusta el poliamor, sería a la única persona que dejaría entrar a su familia, lo que sorprende a los entrevistadores. Por su parte, Omar dice que está de acuerdo en que la intérprete de vallenato es hermosa y que también harían match porque son amigos y se entienden muy bien.

Te puede interesar: Endry Cardeño revela si tiene contemplado ser madre: "es muy valiente tener hijos"