Endry Cardeño revela si tiene contemplado ser madre: "es muy valiente tener hijos"

Endry Cardeño es la más reciente invitada al programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red, Los Enredados, de manera que no duda en pronunciarse sobre diferentes momentos de su vida como lo es la discusión que tuvo con una famosa actriz por poner en tela de juicio su género, la forma en la que ha logrado salir adelante a pesar del estigma, su participación en Los Fugitivos interpretando un papel de hombre y, por supuesto, si tiene dentro de sus planes convertirse en madre.

Mira también: Endry Cardeño se reencontró con dos amores de su vida al regresar a Cúcuta

¿Endry Cardeño quiere ser mamá?

La respuesta es no. En medio del encuentro, la reconocida actriz asegura que, aunque admira mucho a las mujeres que toman la determinación de gestar un hijo en su vientre, dar a luz y posteriormente educarlo con las bases y los valores para vivir en la sociedad; considera también que es una gran responsabilidad económica y afirma que todavía no se encuentra en condiciones de asumir este tipo de carga.

No te pierdas: Endry Cardeño responde a sus seguidores candentes preguntas sobre su sexualidad

"No, con esta pobreza qué se va a poner uno a tener hijos, señores por favor. O sea, cada quien que haga lo que quiera y me parece que es muy valiente hoy en día tener hijos. Para mí, para Endry Cardeño, apuradito puedo conmigo. Por eso mi show de comedia se llama 'En estado crítico', porque yo vivo así", señala en el en vivo.

De igual forma, añade que por el momento no tiene hijos biológicos en la vida, pero sí ha tenido la fortuna de conocer a personas de su comunidad que la ven como un modelo a seguir y acuden a ella para que les brinde consejos.

Te puede interesar: ¡Qué ternura! Endry Cardeño publica imagen de cuando era niño

Publicidad

"Tengo hijos como de estas jerarquías que hay, tengo muchos amiguitos gays que me dicen madre y yo les digo hija o hijo, pero no tengo que criarlos ni nada", finaliza.