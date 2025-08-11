Deisy se derrumba al ver que Omega no cumplió el castigo y Alpha la consuela

Andrea Serna llama a todos los equipos, Alpha, Omega y Gamma, para comunicarles lo que ocurrió con uno de ellos. Primero empieza hablando de la Suite ditu, a la que asistieron Leo y Deisy, por lo cual, todos miraron a Rata para que reaccionara a este momento.

Después, le mostró a todos los participantes que Omega no cumplió con el castigo y que aun la leña estaba en aquel lugar. A raíz de esto, Serna confirma que por lo que acaba de pasar sucederá algo y más de uno se impresiona por su noticia.

Luego de esto, Deisy se derrumba por aquella información que recibió y Gero la abraza, la intenta calmar para que siga adelante en la competencia. Por su parte, Leo también llega para consolarla y darle los ánimos que necesita, tras ver a su anterior equipo en aquella situación.

Aunque la integrante de Alpha indica que ella no puede hacer nada frente a lo que pasó, que se siente muy mal por lo ocurrido. Además, de tener incertidumbre por lo que les llegue a pasar en este ciclo.

