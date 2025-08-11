La reacción de Rata al saber que Deisy estuvo con Leo en la Suite ditu no pasó desapercibida: VIDEO

Andrea Serna se puso en contacto con Alpha, Gamma y Omega para convocarlos al Box Negro, lugar en el que se desarrollará el Desafío a Muerte. Antes de reunirse con ellos, aprovechó para preguntar por Leo, quien se quedó con la Suite ditu luego de que Alpha obtuviera el primer lugar en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

“Fui con la parcerita, con Deisy. No ahí un plancito de amigos porque pues… Fue bien y a la misma vez incómodo porque Deisy es de la Rata, entonces me empezó a hablar de él”, comentó el integrante de la escuadra morada con buen sentido del humor.

Ante el cómico momento, la presentadora del programa centró su atención en Rata, quien, al parecer, también se tomó la situación con gracia, aunque no dio muchos detalles sobre lo que pensaba al respecto.

Por su parte, Mencho y Cris aprovecharon para tomar un poco del pelo, asegurando que el Súper Humano estaba celoso de que la mujer en la que está interesado estuviese con otro compañero a solas en la Suite ditu. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Deisy visita esta parte de La Ciudad de las Cajas, por lo que simplemente escuchó a los competidores, pero decidió guardar silencio en esta oportunidad.

Posteriormente, cuando terminaron la llamada y sus compañeros le preguntaron si se sentía mal con esta situación, el competidor de OCR contestó: “No porque la Suite ditu se presta para muchas cosas, para uno conocer como persona a amigos, normal y si usted ya quiere seguir como una conversación más profunda también se presta para eso y pues… La conversación profunda ya la había tenido conmigo”, comentario que causó risas en la escuadra naranja antes de dirigirse al Box Negro.

