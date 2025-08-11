El duro regaño de Maluma a una fanática en pleno concierto en México: No se guardó nada

Publicidad
Maluma, uno de los exponentes más grandes del género urbano en el país, ha sido tendencia en redes sociales desde el 10 de agosto, debido a que detuvo uno de sus conciertos en Ciudad de México, en el marco de su gira ‘+Pretty, + Dirty World Tour’, para enviarle un fuerte mensaje a una fanática.
El intérprete de ‘Cuatro babys’ y ‘Hawai’ interrumpió su presentación y le habló a una asistente que tenía en sus brazos a un bebé de apenas y año y le dijo: “Con todo respeto. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí”.
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw
Evidentemente molesto por el daño que podría sufrir el pequeño y por estarlo levantando como si fuera un “juguete”, agregó: “La próxima vez protéjale los oídos o algo. Me da pesar, la verdad es que eso es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y respeto porque yo también soy papá”.
Agregó que él jamás habría llevado a su hija París, fruto de su relación con Susana Gómez, a un concierto cuando tenía un año y le pidió ser más consciente para la próxima oportunidad en la que decidiera llevar a su hijo a un evento de esta magnitud y condiciones.
La reacción del músico despertó todo tipo de opiniones, puesto que mientras unos se mostraron de acuerdo con él, otros se mostraron incómodos por la forma en que le habló a su seguidora frente a miles de personas.
