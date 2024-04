La Liendra y Andy Rivera ya no son amigos, ¿Jhonny Rivera tiene algo que ver en sus problemas?

Desde hace un buen tiempo, La Liendra no se ha visto envuelto en una polémica o en críticas en las redes sociales, sin embargo, él quiso aprovechar una dinámica a través de sus historias de Instagram para responder a las preguntas de sus seguidores, quienes le cuestionaron por su amistad con Andy Rivera, dado que no los han visto juntos ni interactuando como lo hacían en el pasado.

Frente a esto, el creador de contenido destacó que no se están hablando desde hace un buen tiempo, haciendo énfasis en que le gustaría desahogarse y decir lo que siente con respecto a este tema, no obstante, hay algo que lo frena: su cariño por Jhonny Rivera.

¿Qué pasó entre Andy Rivera y La Liendra?

De acuerdo a lo mencionado por el creador de contenido en el video, estos dos famosos ya nos son amigos por causa de varios problemas que surgieron entre los dos, no obstante, no tiene la intención de hondar, por el momento, en este hecho.

"Quisiera regarme en esta historia, pero no lo hago por dos motivos: el primero es porque respeto, quiero y admiro a Jhonny Rivera, es para mí como un padre, es un señor que me ha enseñado mucho en la vida, entonces, no voy a hablar de algo negativo de ningún ser querido que haga parte de su alrededor", exaltó La Liendra, en cuyas palabras se notaba la contundencia frente a la posición que tiene ante el cantante.

Como segunda razón, este creador de contenido hizo énfasis en que: "lo que hoy en día haya pasado con Andy no define la persona que él es ni lo que fue en mi vida. Fue un gran amigo, lo amé, lo admiré demasiado y por diferentes cosas que pasaron hoy en día ya no nos hablamos, pero de parte mía no va a salir nunca algo negativo hacia él o su alrededor".

Al finalizar, La Liendra no expresó que quería volver a ser su amigo ni dirigió palabras hacia el cantante, sin embargo, demostró que no guarda resentimiento hacia él: "espero que le esté yendo bien, aunque estamos alejados".