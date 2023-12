La Liendra se gastó más de 200 millones de pesos en un solo día, ¿qué compró con esta suma?

Gracias a su trayectoria en las redes sociales creando contenido enfocado en humor, Mauricio Gómez, conocido como La Liendra , se ha convertido en uno de los influenciadores más populares y polémicos de la industria. Recientemente, el novio de Dani Duke confesó lo que puede llegar a gastarse tan solo en un día.



¿En qué se gastó La Liendra más de 200 millones de pesos?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 6 millones de seguidores, el influenciador confesó sin pelos en la lengua que se gastó 217 millones de pesos correspondientes en gastos o inversiones que requiere su empresa para funcionar durante un mes.

“Sí, ¿y qué? Quiero, puedo y no me da miedo tener una empresa en Colombia porque esa plata no me la gasté en una propiedad, ni en tenis o en un carro, sino que esto es lo que normalmente tengo que pagar como empresario”, señaló en medio de la plataforma.

Asimismo, añadió que le gustaría explicar en qué fue exactamente que se le fue el dinero, señalando que muchas veces se encuentra con personas que siguen sin comprender cómo es el trabajo en redes sociales.

En la captura de pantalla que expuso en la red social, se logra observar que invirtió grandes sumas de dinero en la nómina de sus empleados, el arriendo del local, honorarios de otros trabajadores y hasta el IVA que debe cancelar por las tareas que ofrece su compañía.

“Listo, ahí tenemos el cuadro que la contadora me pasa cada mes con los pagos pendientes. Lo primero es que mi empresa tiene servicios de publicidad, crecimiento de cuentas de Instagram y también creamos estrategias de marketing, para empresas en redes sociales o para personas”, mencionó en medio del clip.