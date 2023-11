Andy Rivera reveló cómo inició su depresión: "nunca me había sentido tan famoso"

Luego de haber tenido que ser hospitalizado por causa de la depresión y la ansiedad, Andy Rivera ha ido retomando poco a poco el contacto tanto con sus seres queridos y amigos como con sus seguidores, a quienes les ha ido explicando por qué le ocurrió esto y cómo ha sido la lucha por seguir adelante.

En esta oportunidad lo hizo a través de un stream realizado con Westcol, que no perdió la oportunidad para preguntarle sobre cómo había llegado a este punto, haciendo énfasis en que ve en el artista a alguien muy maduro y que ha aprendido gracias a un gran número de experiencias que ha atravesado desde que a los 16 años alcanzó la fama.

Te puede interesar: Andy Rivera y su madre conmovieron a los fanáticos por estremecedores mensajes: "aún a tu lado"

"Era un sufrimiento mayor al que ya había vivido, era algo nuevo. Me cogió en un momento muy diferente, nunca me había sentido tan famoso como hace tres años, ni tan observado ni tan aplaudido por la gente", expresó Andy Rivera, quien atribuyó su éxito a las canciones 'Monumento', 'Alguien me gusta' y '¿Qué le pasa a mi ex?'.

En este punto, el cantante hizo énfasis en que a pesar de que desde sus inicios sus temas musicales han sido muy reconocidos, su nombre era el que no tenía dicho alcance, por lo que en esta época al conseguir que lo conocieran por quien era y no solo por sus letras lo llevaron a un punto en el que no pensó estar.

Conoce más: Andy Rivera se sinceró sobre si le gustaría volver a ser papá o no, ¿qué dijo?

Publicidad

"Esto se cruzó con un momento en el que yo organicé mi vida, me puse fit y tenía una disciplina, la cual yo pensaba que era la que me estaba dando ese éxito y empecé a sentir mucho miedo. Tú ves a tu familia extasiada con eso, a tu equipo, a tus amigos, y vos decís 'yo soy el que lleva este barco', entonces sientes ese temor de que viene la tormenta: '¿será que esto se va a hundir?'", dijo el artista urbano.

Con total sinceridad, Andy Rivera describió lo que pasó por su mente y las situaciones que lo empujaron lentamente hacia una crisis que no había experimentado: "sentí que el cariño empezó a caer directamente sobre mí y no a mi música, ya la gente quería averiguar por mi hija, mi vida sentimental y muchas más cosas".

Lee también: Andy Rivera le envió contundente mensaje a un seguidor que cuestionó sus problemas de salud mental

Con el objetivo de dar a entender el extremo al que llevó su disciplina, el cantante le detalló a Westcol que luego de terminar un show en vez de descansar se iba al gimnasio o al estudio de grabación: "llegó un punto en el que todo eso me empezó a quemar, empecé a dejar de vivir mi vida normal".

Publicidad

Tras esto, confesó que tardó mucho tiempo en entender que había una desconexión entre Andrés Felipe y Andy, puesto que él estaba preocupado por el artista, por lo que dijera la gente y tratar de sostener el éxito, dejándose a sí mismo en el olvido.