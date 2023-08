Andy Rivera salió del hospital y reapareció en redes sociales con emotivo mensaje

Andy Rivera , el artista de música urbana e hijo de Jhonny Rivera , preocupó a sus fanáticos el pasado 7 de agosto, pues dio a conocer que se encontraba hospitalizado debido a la depresión que ha afrontado, incluso su padre tuvo que dar declaraciones sobre su estado de salud.

Tras varios días internado, el pereirano confirmó en horas de la tarde del 13 de agosto que ya se encuentra en su casa con sus seres queridos, y en un extenso mensaje les agradeció a las personas que lo apoyaron en el duro momento que atravesó.

“Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando ❤️‍🩹🙏🏻, GRACIAS a Dios por fin regresé a casa🏡, la extrañé demasiado y a mis peludos 🐶 también 🥹”, escribió inicialmente en su cuenta de Instagram ante sus más de 5.9 millones de seguidores.

A pesar de que el intérprete de temas como ‘Te perdí’ y ‘Dudas de mí’ ha sido abierto con respeto a su salud mental y la depresión que afronta, en este caso no dio más detalles de los motivos que lo llevaron al centro médico.

En las fotos se le puede ver abrazando a su mascota y con su padre al lado. En su texto, después de un tiempo alejado de las redes y en silencio, Andy Rivera expresó su agradecimiento y confesó que este tiempo le permitió realizar un proceso de introspección para sentirse mucho mejor:

“Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento. (...) Se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores”.

También hizo una reflexión sobre la presión que siente a diario, pero aseguró que comprendió que su valor no radica en su voz o en su faceta como artista, sino en lo que verdaderamente es como persona: “Todavía tengo mi alma, mi ser y corazón para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser. 💎 Solo quiero hacer lo que amo con amor, sin presión y jamás olvidar quién soy”.

