Andy Rivera reveló los detalles de su accidente que lo obligó a entrar al quirófano

Andy Rivera se sometió a una cirugía debido a una lesión que sufrió en su hombro izquierdo, esto ocurrió mientras estaba entrenando y se dislocó por completo el hueso, tanto así que, se salió del lugar.

Por medio de historias en su perfil de Instagram relató lo ocurrido: "a través de la represión perdí mucha capacidad atlética, todo el día mantenía el cuerpo fatigado, me sentía muy cansado".

"En una de esas, entrenando y con la mente rondando, como cuando no se quiere callar, desconecté la mente de mi cuerpo y el brazo izquierdo, se me fue totalmente hacia atrás con una barra que yo estaba trabajando": expresó el artista, quien después asistió al medico para que le acomodaran el hombro.

El colombiano comentó que días después de cumplir con varios compromisos laborales y algunos conciertos que ya tenía programados, su hombro volvió a salirse de su lugar, razón por la cual regresó al médico para encontrar una solución.

Tras repetirse la lesión en algunas ocasiones, su doctor le sugirió que lo mejor era someterse a una intervención quirúrgica, dado que es el tejido el que protege la cavidad del músculo y a su vez, evita que el hueso se separe de la cavidad del que se encontraba despegado.

Los seguidores del cantante se preocuparon por la salud del joven y también por lo que ocurriría con los shows que ya tiene confirmado para el mes de mayo, sin embargo, Andy confirmó que todo seguía en pie. Su padre Jhonny Rivera habló del tema e indicó que la recuperación de su hijo se tardaría.

El intérprete de 'Monumento' y 'Préstamela a mí', también estuvo envuelto en una polémica con la influencer Aida Merlano , debido a un video que publicó la mujer en su cuenta de TikTok donde se les podía ver a los dos en una situación muy comprometedora.

Lo que los internautas no sabían es que todo se trataba de una estrategia de marketing para su nuevo sencillo 'Dudas de mi', donde Aida fue la protagonista del videoclip, aunque para algunos no fue de mucho agrado que ella participara.

Merlano se encargó de desmentir los rumores y aclarar que fue el papá de Rivera quien le pidió participar del video: "a mí no me buscó su equipo de trabajo, me buscó don Jhonny, su papá y mi amigo… Entre otras cosas, yo ya hice plata, por eso no trabajo con el que tiene para pagarme, sino con el que se me da la gana".