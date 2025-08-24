Publicidad

Vuelta a España
Caracol TV  / Sábados Felices  / Lucumí cuenta que unos niños lo confundieron con una cometa por su particular traje

Lucumí cuenta que unos niños lo confundieron con una cometa por su particular traje

Además, revela que él armaba cometas muy pequeñas. Asimismo, que en una época esa actividad se hacía todos los días y que su ascendencia es holandesa, por lo que todos se sorprenden.