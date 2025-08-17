Publicidad

Sábados Felices / Lucumí compara a los jóvenes de hoy en día con su generación: "Todo les da pena"

Lucumí compara a los jóvenes de hoy en día con su generación: "Todo les da pena"

A propósito de la celebración del Día de la Juventud, Lucumí llega el escenario de Sábados Felices para reflexionar acerca de los cambios que han experimentado los jóvenes en diferentes épocas.