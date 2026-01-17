Amigo de Yeison Jiménez reveló advertencia que hizo antes de morir: "No voy a durar mucho"

El pasado 16 de enero, el productor musical Georgy Parra apareció en su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la muerte del destacado cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero junto con otras cinco personas de su equipo de trabajo debido a un accidente en su avioneta. Aunque el hombre ya había publicado dedicatorias en redes para su amigo, decidió aparecer en redes para contar cómo va el duelo.

¿Yeison Jiménez presentía que moriría pronto?

El hombre aprovechó el espacio para contar una anécdota que vivió con el intérprete de 'Aventurero' en el marco de la grabación de su canción 'Destino final', colaboración que sacó con Luis Alfonso en 2025. Según indicó, el joven se sinceró justo cuando se quedaron solos y, aunque él no le prestó mucha atención al comentario, hoy le conmueve recordar sus palabras.



"Resulta que 'Destino final' cuando la grabamos, Luis Alfonso no podía grabar al mismo tiempo que Yeison, o sea, tuvimos que grabar por separado a los dos", inició contando para posteriormente añadir que, cuando se quedaron solos viendo sus celulares, Jiménez se mostró emocionado del proyecto musical, pues tenía una sensación extraña sobre su muerte.





"Y me dice 'yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho' y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré 'vos sí hablas' y le pegué una palmada en la rodilla", contó.

Asimismo, dijo que ambos decidieron no ponerle mayor atención a esto, pues el mismo Yeison decidió cambiar rápidamente de tema.

Tras su muerte, se conocieron varias entrevistas del cantante en el que daba a conocer que tuvo sueños en los que se accidentaba en vuelos, lo que hizo pensar a muchos seguidores que tal vez se trataban de premoniciones.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Has despedido a tu amigo como lo merecía, ❤️ con mucho respeto, con lealtad y transparencia, 🙏 te abrazamos 🙌", "Yeison era una persona con grandeza interior y con una mentalidad abundante ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la publicación.