Amigo de Yeison Jiménez reveló advertencia que hizo antes de morir: "No voy a durar mucho"

Georgy Parra, productor musical del cantante Yeison Jiménez, recordó curioso comentario que le hizo el artista en 2025 respecto a su permanencia en el mundo terrenal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez, recordó peculiar momento que vivió con el artista antes de que muriera.