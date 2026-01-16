Empresario revela qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez, en Bogotá

El mundo del entretenimiento aún sigue despididendo a Yeison Jiménez, el cantante de música popular que perdió la vida junto a otras cuatro personas, en una avioneta que se dirigía a Marinilla, en el departamento de Antioquia.

Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez

A raíz de esta situación, algunos fans se han preguntado qué pasará con el concierto que el intérprete de 'Aventurero' tenía programado para este 28 de marzo, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Frente a este tema, uno de los socios del evento, Gustavo López, y aclaró lo que pasará en este día que tanto estaban esperando los fans, pero que por circunstancias de la vida no podrán ver a su artista favorito.



Señaló que van a esperar un tiempo prudente, aunque ya están en conversaciones con varios artistas para continuar lo que Yeison Jiménez dejó. Adicionalmente, afirmó que el concierto se va a realizar, pero añadió algo más. "Toca esperar que la esposa, la mamá, la hermana Lina, que es nuestra socia, se tomen un tiempo prudente para descansar", explicó en Tropicana.

Homenaje por la muerte de Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular sigue siendo noticia, y más por el reciente homenaje que le hicieron en el Movistar Arena. Desde muy temprano, los fans llegaron a la zona para hacer fila y así estar en todo este evento en honor al legado que dejó Jiménez.

Varios artistas se reunieron para cantarle, entre ellos estuvieron: Paola Jara, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Marbelle, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Pasabordo, entre otros. Ninguno de ellos podía dejar de presentarse, porque querían recordar a su colega por lo que dejó en vida.





Es de destacar que, el conductor de Yeison Jiménez, Alexander Monroy Quevedo, confesó cómo fueron los últimos minutos del cantante antes del fatal accidente en Paipa. Él reveló que le presentó un ruana debido al frío que hacía, en una de sus presentaciones. Una conversación que recuerda mucho, fue cuando el artista le contó que quería realizar un viaje a la playa luego del puente festivo. Él siempre lo llevará en la memoria por lo buena persona que fue.