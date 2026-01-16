Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez, en Bogotá; socio del evento habla

Seguidores, amigos y colegas despidieron a Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo en Paipa. Su legado fue recordado con un homenaje en el Movistar Arena, en Bogotá.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Empresario revela qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez, en Bogotá

Fans, colegas, amigos y familiares han despedido a Yeison Jiménez en la última semana, tras perder la vida en un accidente aéreo en Paipa. Recientemente le hicieron un homenaje en el Movistar Arena.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Empresario revela qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez, en Bogotá