Dónde ver los capítulos de 'La Reina del Flow 3' con Yeimy y Charly completamente gratis

El pasado 13 de enero se estrenó la tercera temporada de la serie de Caracol Televisión, la tan esperada historia para los amantes de la música urbana y la historia de amor de Charly Flow y Yeimy Montoya. Los primeros capítulos han causado todo tipo de emociones entre los admiradores, quienes esperan conocer el desenlace de los personajes.

Dónde ver los capítulos completos de 'La Reina del Flow 3'

Los fanáticos de la producción pueden conectarse a la señal de Caracol Televisión haciendo clic aquí a partir de las 9:30 p.m. para ver en vivo el episodio. Sin embargo, quienes quieran repetírselo o consumirlo a cualquier hora del día pueden dirigirse a la sección de capítulos (aquí).



Recuerda que también puedes descarga ditu, la aplicación del canal en la que los televidentes no solo pueden disfrutar de los contenidos que actualmente están vigentes en pantalla, sino también de otras producciones que se emitieron hace años y que hacen parte de su catálogo.

Quiénes son los nuevos personajes de 'La Reina del Flow 3'

Esta temporada trae consigo varias novedades, dentro de las que se destacan grabaciones en el extranjero y también la aparición de nuevos personajes que serán trascendentales para la trama de la historia. Una de las más importantes, de hecho, es Sky, la joven interpretada por la actriz y cantante Allison Joan.





A este personaje se le suman otros papeles como el de Brenda Piedrahita, que es interpretada por Juana Arboleda; y Soraya Giraldo, que tuvo vida gracias al trabajo de la actriz Michelle Orozco.

Los televidentes verán cómo, después de cuatro años, Los reyes del flow, Charly y Yeimy, casados y con una hija, han construido una sólida y exitosa productora musical: Soul&Bass. Ahora que lo tienen todo, su oscuro pasado regresará con la venganza de su más ferviente enemigo: Mike, quien planeará destruir todo su legado.

Además, a esta historia llegará Sky, la fan y defensora número uno de la Reina. Una mujer que con su carisma y belleza terminará haciendo parte de la vida de Charly, Jeimy y los Soul&Bass.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.