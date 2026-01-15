Continúa el luto en Colombia por la muerte del cantante manzanareño, quien falleció junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo en medio de un accidente en su avioneta. El pasado 13 de enero, la vidente Ayda Valencia se conectó a un en vivo con sus seguidores para hablar sobre el caso, asegurando que logró hacer una canalización justo el día del siniestro, pues estaba a 15 minutos del lugar de los hechos.

Qué dijo Ayda Valencia sobre los últimos segundos de vida de Yeison Jiménez

La viente empezó asegurando que la transmisión la hacía con profundo respeto a la familia del intérprete de 'Aventurero' y señalando que los seis ocupantes de la aeronave que fallecieron "se encuentran bien" y haciendo un proceso de transformación espiritual.



"Afortunadamente no sufrieron (...) El golpe que se dieron los mató inmediatamente, o sea, esto fue instantáneo entonces en el momento en el que se da el incendio, en el momento en el que se da la explosión, ellos ya no estaban en este plano afortunadamente", relató.





Según ella, los jóvenes tuvieron un lapso de 30 a 40 segundos en donde se percataron de que morirían allí: "Se dan cuenta de lo que está pasando, yo creo que el piloto les avisa (...) Mucha gente me ha dicho '¿pero qué dijo él?': 'Dios mío, o sea, Dios nos proteja, proteja a mi familia'. Ellos se dieron cuenta qué estaba pasando, se dieron cuenta lo que iba a ocurrir lamentablemente, pero físicamente fue un impacto tan violento que fue inmediata la desconexión de este plano", contó.

Valencia también se refirió a las posibles causas del accidente, diciendo de esta forma que, según su percepción energética, pudo tratarse de un problema relacionado al sobrecupo y una falla mecánica. Asimismo, señaló que descarta totalmente un supuesto atentado o caso de brujería como muchos admiradores lo creen.



Qué dicen las autoridades sobre la muerte de Yeison Jiménez

El caso actualmente se encuentra en manos de las autoridades. En diálogo con Noticias Caracol, Álvaro Bello aseguró que por el momento la línea de investigación apunta a un factor humano y la parte operativa, por lo que analizan información relacionada con el piloto y la aeronave.

Medicina Legal, por su parte, en su más reciente comunicado del 13 de enero concluyó la identificación de los cuerpos y la entrega de los mismos a sus familia; sin embargo, aún continúan analizando la información.