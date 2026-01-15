Publicidad

Cómo habría muerto Yeison Jiménez en accidente: Ayda Valencia responde - CaracolTV

Ayda Valencia dijo en un en vivo que Yeison Jiménez y los cinco integrantes de su equipo de trabajo que se accidentaron en la avioneta no sufrieron por el fuego, sino que murieron con el impacto.

Vidente dijo cómo habría sido accidente de Yeison Jiménez: "Afortunadamente no sufrieron"

Ayda Valencia publicó un video en YouTube respondiendo, desde la perspectiva energética, a las preguntas que más le han hecho sobre la muerte del artista de música popular.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de ene, 2026
Vidente relató cómo habrían sido los últimos segundos de vida de Yeison Jiménez.