Doloroso video de la esposa de Yeison Jiménez besando el ataúd en pleno homenaje

Este 14 de enero se lleva a cabo el homenaje póstumo de Yeison Jiménez, el cantante de música popular que falleció el pasado 10 de enero mientras iba a bordo de una avioneta que colisionó contra el terreno y posteriormente se incineró. El artista falleció junto a sus cinco acompañantes cuando se dirigían de Paipa, Boyacá, a Marinilla, Antioquia.

Conmovedor gesto de la esposa de Yeison Jiménez en el homenaje

Pese a que la familia pasó los primeros días de duelo en la intimidad y alejada de las cámaras, recientemente se conoció las primeras imágenes de Sonia Restrepo en el Movistar Arena de Bogotá aferrada al féretro simbólico que corresponde al artista de música popular.



Restrepo apareció vestida completamente de blanco y, tan pronto ingresó al escenario principal, se dirigió al ataúd para abrazarlo, besarlo y ponerle encima el característico sombrero que lució su esposo en los conciertos que ofreció no solo en Colombia, sino también en otros países.

Adicionalmente, la mujer fue vista con un rosario en la mano y recibiendo a otros exponentes del género popular que llegaron a darle su más sentido pésame. De hecho, Luis Alfonso también destacó al ser uno de los primeros en llegar, saludando no solo a los fanáticos, sino también a la familia de su colega.





Por el momento, hay confirmación de más de 20 artistas al homenaje póstumo, dentro de ellos se encuentran Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Nelson Velásquez, Ciro Quiñónez, Alan Ramírez, Luis Alberto Posada, entre otros exponentes.



Ingreso al Movistar Arena para el homenaje de Yeison Jiménez

De acuerdo con la información difundida en las redes oficiales del intérprete de 'Aventurero', habrá dos jornadas para que los fanáticos puedan darle el último adiós a Yeison.

La primera de ellas tendrá lugar de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., allí los asistentes serán evacuados para dar paso al nuevo grupo de fanáticos hasta completar el aforo. Este segundo encuentro tendrá lugar entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Dentro de las recomendaciones se encuentran:

* Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

* No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

* No hay venta de alcohol.

* Prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.

