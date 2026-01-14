Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Qué gesto tuvo la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, en el homenaje póstumo - CaracolTV

La familia y el equipo de trabajo del cantante de música popular dispusieron seis ataúdes simbólicos en el escenario principal del Movistar Arena para honrar la memoria de los fallecidos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Doloroso video de la esposa de Yeison Jiménez besando el ataúd en pleno homenaje

La familia y el equipo de trabajo del cantante de música popular dispusieron seis ataúdes simbólicos en el escenario principal del Movistar Arena para honrar la memoria de los fallecidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Video de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el homenaje organizado en el Movistar Arena.