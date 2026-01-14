Jessica Cediel rompió el silencio sobre la muerte de su papá y se sinceró sobre su duelo

Jessica Cediel vuelve a ser noticia en las plataformas digitales al aparecer recientemente para hablar acerca de cómo ha llevado el duelo durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026, época del año marcada por la unión familiar y las festividades. La presentadora aseguró que creyó estar lista para hablar; sin embargo, conmovió a sus seguidores al romperse en medio del relato.

"Hasta hoy tengo un poquito de ganas de aparecer por aquí. Primero para agradecerles por tanto amor y cariño que me han manifestado a mí, a mi familia, a mi padre... No sé, no puedo hablar, pensé que podía hablar, pero no puedo. No puedo hablar todavía", comentó al borde de las lágrimas.

Según explicó, estas últimas semanas han estado cargadas por un proceso de crecimiento personal en el que ha experimentado múltiples cambios en su vida y, aunque está convencida de que su progenitor está en un buen lugar, aún sigue adaptándose a su nueva rutina.





"Para mí ha sido un antes y un después por completo. Han pasado cosas que ni yo me reconozco, con eso les digo todo. Tengo paz porque a mi padre le di todo el amor del mundo mientras mi Dios me lo prestó y mientras pude", explicó.

Posteriormente, dio una versión más detallada sobre cómo han sido sus días, explicando que este no ha sido un proceso lineal, sino que ha estado cargado de altibajos.

"Hay días de días, días donde estás feliz porque te quedas con los recuerdos, cantas sus canciones, bailas sus canciones, te quedas con lo mejor porque sabes que está en un lugar mejor; días en donde estás triste, te sientes impotente, no reaccionas a la idea de que no vas a volver a ver y abrazar a esa persona; días en donde estás súper irritable, me ha pasado eso mucho, que quiero pelear", explicó.

De igual forma, aseguró que su fe ha jugado un papel muy importante en su ejercicio de sanación, pero también dijo que incluso viéndolo desde una perspectiva espiritual ha sido muy difícil de entender todo lo ocurrido.

Finalmente, dijo que constantemente siente la necesidad de llorar y les pidió a sus seguidores cuidar su vida y disfrutar de sus seres queridos.