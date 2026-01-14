Publicidad

En vivo
Día a Día
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Qué dijo Jessica Cediel sobre la muerte de su padre Alfonso Cediel un mes después - CaracolTV

Jessica Cediel, presentadora de 'Yo Me Llamo' y 'La Descarga', rompió en llanto en redes sociales al hablar casi un mes después sobre la muerte de su padre Alfonso Cediel.

Jessica Cediel rompió el silencio sobre la muerte de su papá y se sinceró sobre su duelo

La presentadora de 'Yo Me Llamo' y 'La Descarga' apareció en Instagram para contar cómo ha vivido el duelo desde que confirmó el deceso de su progenitor el 20 de diciembre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Jessica Cediel habló sobre cómo está llevando el duelo tras la muerte de su padre.