Cómo quedó la finca de Freddy Guarín luego de ser víctima de robo - CaracolTV

El exjugador de la Selección Colombia mostró el video en el que se observa a seis delincuentes ingresando a su finca para robar mientras él permanecía de viaje en Cartagena junto a sus hijos.

Freddy Guarín denunció que seis delincuentes entraron a su finca a robar: así quedó

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exjugador de la Selección Colombia realizó la denuncia y mostró video grabado por la cámara de seguridad ubicada en el interior de la casa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Freddy Guarín mostró cómo quedó su finca luego de que seis delincuentes se entraran a robar.