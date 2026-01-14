Freddy Guarín denunció que seis delincuentes entraron a su finca a robar: así quedó

Freddy Guarín preocupó a sus seguidores el pasado 13 de enero al aparecer en redes sociales para denunciar que fue víctima de un robo. Según informó, el hecho tuvo lugar mientras se encontraba de viaje con sus hijos en Cartagena, pues seis delincuentes aprovecharon que él no estaba en su finca y entraron a su casa violentamente para sacar objetos de valor.

Guarín recibió una llamada por parte de los trabajadores, quienes le informaron lo que había ocurrido. A pesar de que todos afortunadamente se encuentran con vida, uno de ellos está recluido en el hospital debido a que sufrió graves lesiones en el cuerpo.

Cómo quedó la finca de Freddy Guarín luego del robo

Guarín hizo un recorrido por diferentes espacios de la propiedad, por lo que dejó ver no solo el desorden producido por la búsqueda de objetos de valor, sino también que dañaron un cuadro, la caja fuerte y otras pertenencias.

"Llegar aquí a casa y ver de esta manera la casa es triste y frustrante un poco porque wow (...) Doloroso esto. Gracias a Dios, repito, los mayordomos están bien, uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien mi muchacho", comentó visiblemente afectado.

Posteriormente, adjuntó el video grabado por la cámara de seguridad en el que se muestra cómo ingresaron a la fuerza a la casa, algunos llevaban armas de fuego y hasta cargaron a uno de los colaboradores que aparentemente estaba inconsciente.

De igual forma, aseguró que el caso ya se encuentra en disposición de las autoridades, más específicamente de la Sijín y de la Policía Nacional, quienes, al parecer, habría ido al lugar de los hechos para analizar el perímetro.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Fuerzas, pelao, vamos para adelante, un abrazote, palante carajo ❤️❤️", "Palante guerrero, vida y salud, lo demás lo conseguimos, dale palante, Dios te bendiga y fortalezca. Ni un paso atrás, seguir adelante pese a todo 🙌🙌🙌🙌", "Ay Dios mío qué pesadilla eso… Lo siento mucho", "Muy lamentable el tema de seguridad, Freddy. 😮‍💨 Gracias a Dios no pasó a mayores y lo material se recupera 🙏🏻", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.