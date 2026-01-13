Homenaje póstumo Yeison Jiménez: prohibiciones y horarios de las jornadas

Este 13 de enero se confirmó que el homenaje póstumo de Yeison Jiménez, quien falleció en medio de un accidente en su avioneta, tendrá lugar el próximo 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. El evento será totalmente gratuito, por lo que sus fanáticos podrán acompañarlo sin pagar ni un solo peso hasta que se complete el aforo del recinto.

Horarios para el homenaje de Yeison Jiménez en Bogotá

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el representante legal, el gerente administrativo, el productor del homenaje y la oficina de prensa en las redes oficiales del artista habrá dos jornadas de ingresos.



Primera jornada: desde las 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Segunda jornada: desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.





De hecho, varios artistas de música popular, entre ellos Alexis Escobar, confirmaron su asistencia al evento para darle el último adiós al intérprete de canciones como 'Aventurero', 'Vete' y 'Hasta la madre'.

Recomendaciones para el homenaje de Yeison Jiménez en Bogotá

En el mismo comunicado, se dieron detalles para que los asistentes tengan en cuenta una vez estén realizando el proceso de ingreso al recinto.

"Con profundo respeto, informamos a los medios de comunicación, amigos y seguidores detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez y su equipo, un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño", se lee en el documento.

En este sentido, algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta son:

* Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

* No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

* No hay venta de alcohol.

* Prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero mientras emprendía un viaje en su avioneta desde Paipa hasta Marinilla, donde se trasportaban cinco personas más que también murieron: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio, Weisman Mora y Fernando Torres, el piloto.

El pasado 12 de enero, Medicina Legal hizo entrega oficial del cuerpo de Jiménez a su familia, por lo que sus seres queridos se encuentran realizando las exequias en medio de una ceremonia privada en la capital colombiana. Será el 14 de enero que los fanáticos tendrán la posibilidad de despedirlo de manera pública y recordar los momentos más destacados de su carrera artística.