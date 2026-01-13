Publicidad

'La Reina del Flow 3' en Caracol: fecha, hora, y qué pasará en el capítulo 1 - CaracolTV

Carlos Torres, intérprete de Charly Flow, estuvo en 'Día a Día' a propósito del estreno de 'La Reina del Flow 3'. Esto reveló sobre el primer capítulo de la exitosa producción.

A qué hora inicia 'La Reina del Flow 3' en Caracol y qué pasará en el capítulo 1

El actor Carlos Torres estuvo en 'Día a Día' hablando sobre el primer capítulo de la tercera temporada de la serie, el cual se estrenará este martes 13 de enero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de ene, 2026
Esto es lo que se sabe sobre el capítulo de estreno de 'La Reina del Flow 3'.