A qué hora inicia 'La Reina del Flow 3' en Caracol y qué pasará en el capítulo 1

Todo está listo para el gran estreno de la tercera temporada de 'La Reina del Flow', la serie que narra la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, dos artistas que vencieron el pasado y apostaron por el amor y la música. Esto es todo lo que debes saber sobre el lanzamiento.

Fecha y hora del estreno de 'La Reina del Flow 3' en Caracol

El primer capítulo de la producción será emitido este 13 de diciembre en el horario prime. En este sentido, los fanáticos podrán conectarse con el capítulo 113 del 'Desafío del Siglo XXI' a partir de las 8:00 p.m. y después con 'La Reina del Flow 3' a las 9:30 p.m.



Es necesario mencionar que desde las 11:30 p.m. hasta la 1:30 a.m. se transmitirá nuevamente el episodio para aquellas personas que no pudieron verlo en vivo y en directo horas antes o para quienes quieran repetírselo y estar pendientes a cada detalle.

Adicionalmente, los capítulos podrán revivirse en la página oficial de Caracol Televisión (haz clic aquí para disfrutar de los contenidos).



Qué pasará en el primer capítulo de 'La Reina del Flow 3'

Carlos Torres, el intérprete de Charly Flow en la producción, visitó a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde en 'Día a Día' para hablar sobre las grabaciones y el lanzamiento, por lo que aprovechó para dar algunos detalles sobre lo ocurrirá en el primer capítulo.

"Hay un accidente obviamente en el primer capítulo. Ya lo han visto, así que lo vamos a decir, de Yeimy, y ahí empieza a desatarse una historia, una cantidad de cosas que nos esperan. Es provocado, toma un vuelo y las cosas no resultan bien. Nuevos personajes, Islas Canarias, España, un set maravilloso", señaló.

Además, recordó no solo que las grabaciones tuvieron lugar en Europa, sino también en Colombia, señalando que casi todas las tomas en interiores se filmaron en Bogotá, mientras que los exteriores se realizaron en El Poblado, Manrique y La Comuna 13 de Medellín.

