César Escola y Melina Ramírez contaron en 'Día a Día' cómo se enteraron de la muerte de Yeison Jiménez. 'El Maestro' recordó cuando el artista le contó que compraría el avión.

Recuerdan cuando Yeison Jiménez dijo en Yo Me Llamo que compraría avión: estaba emocionado

César Escola y Melina Ramírez concedieron una entrevista a propósito del homenaje que le hicieron en 'Día a Día' al cantante de música popular que falleció el pasado 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
César Escola recordó cuando Yeison Jiménez planeaba comprarse un avión.