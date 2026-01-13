Recuerdan cuando Yeison Jiménez dijo en Yo Me Llamo que compraría avión: estaba emocionado

Este 13 de enero, los presentadores del programa matutino se reunieron con amigos y colegas de Yeison Jiménez, tales como Francy, Ciro Quiñonez, Alexis Escobar; y Melina Ramírez y César Escola, quienes compartieron con él en 'Yo Me Llamo 2021', para hablar acerca de cómo fue su relación.

Durante la transmisión, los integrantes del programa de imitación se refirieron al momento en el que el intérprete de 'Aventurero' les confesó que planeaba comprarse un avión para cumplir con todos sus compromisos laborales teniendo en cuenta no solo el número de conciertos que daba a la semana, sino también las distancias que debía recorrer.

Yeison Jiménez estaba feliz por la compra de su avión

Según contó César Escola, él le propuso comprarse una van más grande, equipada y hasta contratar a dos conductores considerando que el mismo Yeison le habló sobre un incidente que había tenido mientras se desplazaba de un lugar a otro.

"Él dijo 'no, estoy feliz porque decidí comprar un avión para poder hacer las giras más tranquilo, más seguridad. Lo que pasa es que uno no se muere en la víspera", relató.

Carolina Soto, por su parte, aprovechó para recordar que de los 30 o 31 días del mes el exponente trabajaba aproximadamente 25, lo que mostraba el compromiso con su carrera artística y también con su equipo de trabajo, del cuál dependía también el ingreso de varias familias.

Finalmente, 'El Maestro' Escola trajo a colación la entrevista que Jiménez concedió antes de morir en donde se refería a los sueños que tuvo sobre un accidente en su avioneta, asegurando que sus últimos momentos de vida "pudieron ser angustiantes".

Yeison Jiménez se disponía a viajar desde Paipa hasta Marinilla junto a cinco personas más. De acuerdo con los primeros reportes que se conocieron, la aeronave en la que se desplazaba por el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa presentó problemas poco después del despegue, lo que hizo que chocara contra el terreno y posteriormente se incinerara.

El pasado 12 de enero Medicina Legal le entregó el cuerpo a su familia y ahora se adelantan los preparativos para el homenaje póstumo que se desarrollará el miércoles 14 de enero en Bogotá.