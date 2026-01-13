Melina Ramírez lloró en vivo por muerte de Yeison Jiménez: "Me impactan los hijos"

Un emotivo momento vivieron los presentadores del programa matutino este 13 de enero al hacerle un homenaje al cantante de música popular. Durante la transmisión aparecieron cantantes como Francy, Alexis Escobar y Francy, así como también dos integrantes de 'Yo Me Llamo 2021': Melina Ramírez y César Escola.

Melina Ramírez reaccionó a muerte de Yeison Jiménez

La presentadora se mostró visiblemente afectada por el accidente que sufrió la avioneta en la que el artista planeaba transportarse desde Paipa hasta Marinilla. Según contó, lo que más le genera incertidumbre sobre el hecho es cómo está llevando el duelo su familia teniendo en cuenta que muchos admiradores se han conmocionado con la noticia sin quiera haber tenido contacto directo con él.



"Es que me impactan los hijos... Si sentimos este dolor nosotros, su familia debe estar sufriendo muchísimo, sus chiquitos, su esposa, su madre, sus hermanas. Siempre damos por sentado eso, ¿no? Te llamo después. O sea, postergamos la vida porque creemos que siempre va a estar ahí y siento que estas cosas son un llamado de como dice 'El Maestro', de disfrutar la vida, de vivir más presente, con mucha gratitud", contó en medio del encuentro.





Asimismo, señaló que cuando ella iba de camino a Bogotá meditó sobre la muerte y cómo muchas veces las personas tienen una extensa lista de deseos para cumplir por motivo de inicio de añs y por qué todo esto se reduce a "tener vida y salud".

Yeison Jiménez viajaba en la aeronave en compañía de cinco personas más: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio, Weisman Mora y Fernando Torres, el piloto. De acuerdo con las primera versiones, el vehículo presentó fallas poco después del despegue, por lo que terminó chocando contra el terreno y posteriormente incinerándose.

Tras la realización de los exámenes científicos y legales, Medicina Legal entregó el cuerpo del artista el pasado 12 de enero en horas de la noche a su familia, la cual dio a conocer hace poco que se realizará un homenaje póstumo en Bogotá para que los fanáticos puedan darle el último adiós al intérprete de 'Aventurero', 'Ni tengo ni necesito' y 'Hasta la madre'.