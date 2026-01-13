Publicidad

Cómo reaccionó Melina Ramírez, de 'Yo Me Llamo', a la muerte de Yeison Jiménez - CaracolTV

La presentadora de 'Yo Me Llamo' estuvo en 'Día a Día' recordando a Yeison Jiménez y lloró al hablar sobre el luto que está enfrentando la familia del artista y las otras cinco personas fallecidas.

Melina Ramírez lloró en vivo por muerte de Yeison Jiménez: "Me impactan los hijos"

La presentadora de 'Yo Me Llamo' y César Escola aceptaron la invitación de 'Día a Día' para participar en el homenaje que le hicieron al cantante que falleció el 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Qué dijo Melina Ramírez sobre la muerte de Yeison Jiménez, con quien trabajó en 'Yo Me Llamo'.