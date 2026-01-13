Jessi Uribe reveló petición que le hizo Yeison Jiménez antes de morir: "Ayúdeme"

Uno de los cantantes de música popular que más se ha visto afectado con la muerte del intérprete manzanareño es Jessi Uribe. Recientemente, el artista se mostró visiblemente afectado en uno de sus conciertos por la noticia, de manera que aprovechó el espacio para recordar que tenía planeado grabar una canción en los próximos días junto a su colega.

Qué canción iba a grabar Yeison Jiménez antes de morir

De acuerdo con Uribe, ambos se reunirían con otros exponentes del género para grabar una canción que prometía ser todo un éxito este 2026 teniendo en cuenta que este año se llevará a cabo el Mundial de la FIFA Colombia, México y Estados Unidos.



"Mañana yo grababa canción con Yeison, Jhon Álex, Alzate, Jhonny, Pipe Bueno, Luis Alfonso; todos nos íbamos a reunir en mi casa. Ya lo teníamos listo, una canción para la Selección Colombia y me dijo Yeison: 'papi, no me da tiempo para comprar la camiseta. Ayúdeme, consígame la camiseta, es talla L'. Un aplauso para él por favor", comentó mientras los asistentes al evento coreaban el nombre del artista fallecido.





Posteriormente, Jessi recordó que ambos se caracterizaron por ser muy competitivos con sus carreras y, aunque muchas creían que sentían una rivalidad debido a la acogida del público, aseguró que fuera de los escenarios y cuando las cámaras estaban apagadas tenían una estrecha relación de amistad que habían cultivado con los años.

"Pasamos momentos hermosos compitiendo los dos, una competencia sana. Siempre era Yeison y Jessi. Nos queríamos mucho en el fondo, nos mirábamos como competencia, pero nos quisimos mucho. El tenía canción favorita mía y yo una de él. La voy a cantar por primera vez y ustedes la van a cantar conmigo", dijo con voz entrecortada.

Esta no es la primera vez que Jessi se pronuncia sobre el deceso de su compañero de trabajo (hecho ocurrido el pasado 10 de enero en Boyacá), pues horas después de que se conociera el accidente y la muerte de quienes iban a bordo de la avioneta, el intérprete de 'La culpa' apareció en redes sociales y expuso el complejo momento por el que estaba atravesando ante la pérdida.