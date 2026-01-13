Publicidad

Jessi Uribe reveló en concierto que planeaba grabar una canción para la Selección Colombia junto a Yeison Jiménez; sin embargo, este plan no se pudo cumplir debido a la inesperada muerte de su amigo.

Jessi Uribe reveló petición que le hizo Yeison Jiménez antes de morir: "Ayúdeme"

El cantante bumangués se quebró en uno de sus más recientes conciertos y recordó los planes que tenía junto a su colega, quien falleció el pasado 10 de enero en medio de un accidente de avioneta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Jessi Uribe contó los planes que tenía con Yeison Jiménez antes de su muerte.