Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
En vivo Desafío Siglo XXI
Funeral de Yeison Jiménez
Personajes La Reina del Flow 3
Programación de Caracol

Cuándo entregan el cuerpo de Yeison Jiménez tras el examen forense - CaracolTV

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero tras accidentarse en una avioneta. Luego de realizar los exámenes científicos y legales, las autoridades le entregaron el cuerpo a su familia.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuerpo de Yeison Jiménez fue acompañado por una multitud en Bogotá: VIDEOS de la caravana

El cantante de música popular que murió el pasado 10 de enero en medio de un accidente de avioneta fue trasportado por la calle sexta en Bogotá. Fanáticos le dieron el último adiós.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Confirman que el cuerpo de Yeison Jiménez ya fue entregado a su familia.