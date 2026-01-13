Cuerpo de Yeison Jiménez fue acompañado por una multitud en Bogotá: VIDEOS de la caravana

El pasado 12 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la entrega del cuerpo del cantante manzanareño a sus seres queridos tras la culminación de los procesos científicos y legales pertinentes. El hecho tuvo lugar hacia las 7:00 p.m., mientras decenas de fanáticos esperaban la noticia afuera de Medicina Legal en Bogotá.

⚠️ #ATENCION | @MedLegalColombi informa que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad. Agradecemos a sus seguidores el respeto y la comprensión en este momento. pic.twitter.com/wYjg5NJ9Zg — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) January 13, 2026

En redes sociales se han conocido videos y fotos en donde se prueba que una gran multitud y varios medios de comunicación se reunieron para darle el último adiós al intérprete de 'Aventurero', 'Ni tengo ni necesito', 'Hasta la madre' y 'Vete', quien sufrió un accidente en su avioneta junto a otros miembros de su equipo, situación que ocurrió entre Paipa y Duitama, Boyacá.

En las imágenes se observa a la gente coreando su música, grabando y aplaudiendo mientras el vehículo que trasportaba los restos del artista recorrían la calle sexta de la capital colombiana. El encuentro contó con la participación de la Policía Nacional, que no solo escoltó el carro, sino que también desplegó un cordón de seguridad teniendo en cuenta el número de personas que quería estar cerca.



A pesar de que el equipo de trabajo y hasta miembros de su familia aseguraron que sí se realizará un homenaje para que sus admiradores puedan despedirlo, no han dado detalles acerca de la fecha y la hora, pues estaban a la espera de recibir los restos para iniciar con el proceso.

Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar: "Cada que abro Instagram me pongo a llorar 💔💔", "Que en paz descansen los jóvenes fallecidos, lamentamos esta tragedia que enluta a sus familias y a Colombia entera. Dios los tenga en la Gloria", son algunos de los mensajes que se destacan.

Yeison Jiménez había concedido una entrevista en la que revelaba que había tenido sueños en los que se veía a sí mismo sufriendo un accidente en su avioneta, lo que fue percibido por muchos admiradores como un mensaje premonitorio teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrolló el hecho. Por el momento, su comunidad está a la espera de conocer información sobre las honras fúnebres.