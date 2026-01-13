Publicidad

Esposa de Hugo Rodallega, de Santa Fe, es Carolina Reina: edad, hijos y más

Detalles sobre quién es la esposa de Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. Se llama Carolin Reina, es menor que el futbolista y tiene tres hijos con él.

Esposa de Hugo Rodallega es toda una “reina” y tiene cuatro años menos que él

La mujer acompañó al futbolista de Independiente Santa Fe al programa ‘The Suso’s Show’, en el que él habló de su matrimonio y el gran apoyo que ella ha sido para su vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de ene, 2026
Esposa de Hugo Rodallega