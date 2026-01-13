Esposa de Hugo Rodallega es toda una “reina” y tiene cuatro años menos que él

Además de hablar de su exitosa carrera como futbolista, y llorar por un detalle que tuvo el humorista con el jugador, Rodallega presentó a su esposa, y madre de sus hijos, como una verdadera reina, pues su nombre es Carolina Reina.

Lea también: Hugo Rodallega conoció a Maradona: cerraron un centro comercial solo para ellos



El goleador de Independiente Santa Fe aseguró que a su esposa no le gustan las cámaras y, por lo mismo, no es una mujer mediática. De hecho, ambos han sido muy reservados con su relación, por lo que de su historia de amor no hay muchos detalles. Lo que sí se conoce es que llevan más de 10 años juntos.

Carolina, a la que Suso le echó los perros, cumplirá 37 años en este 2026, por lo que es cuatro años menor que su marido, que en 2025 celebró sus 40 primaveras. Ella, y sus retoños, han sido un soporte muy grande para el futbolista, sobre todo, cuando las cosas no salen bien en la cancha. No obstante, de vez en cuando también le hace reproches, confesó el vallecaucano.

“Eso es muy importante, el soporte de la familia es fundamental. Porque como vos decís, viene uno, de pronto, de perder o de que lo ofendan en un estadio y viene uno con la frustración de no haber hecho las cosas bien y llegás a la casa y te encontrás con ese cariño. Aunque, a veces le dan cantaleta a uno también”, declaró el delantero en la conversación con Suso.



Publicidad

El jugador incluso bromeó con que hay veces en las que, después de un partido, encuentra a su esposa se enojada y hasta le hace mala cara; sin embargo, al final es ella la que está siempre: en las buenas y en las malas. Esta es una foto de Carolina Reina:

Publicidad

Cuántos hijos tiene Hugo Rodallega con su esposa, Carolina Reina

El futbolista y Reina tienen tres hijos. El mayor se llama como él, Hugo, mientras que las dos menores son mujeres: Darcy y Keyla. El primogénito de la pareja parece seguirle los pasos al papá y, de hecho, se la ha visto como recogebolas en algunos partidos de Santa Fe. La familia de Rodallega la completan Luna y Romero, las mascotas del jugador y su esposa, a las que él destaca en su cuenta de Instagram.