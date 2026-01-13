Se conoce cuál era el sueño que tenía Yeison Jiménez y que no pudo cumplir

Yeison Jiménez partió de este mundo a sus 34 años, luego de un accidente aéreo cuando se dirigía a Marinilla, en el departamento de Antioquia. El intérprete de 'Aventurero' iba acompañado de su equipo, quien fallecieron junto al piloto de la aeronave. Las autoraridades competentes ya se encuentran investigando la raíz de este trágico hecho que cobró la vida de cinco personas.

Cuál fue el sueño de Yeison Jiménez que no pudo cumplir

Precisamente, en una entrevista que realizó Vea en el 2021, el cantante de música popular detalló que quería ser piloto de avión. Según reveló, él volaba mucho y ya había entendido todo tema, por lo cual, consideraba que se le facilitaba y finalizó diciendo. "Si Dios me presta la vida, en los próximos meses los estaré sorprendiendo con mi tarjeta de piloto de avión privado".



Además, es de destacar que, este 13 de enero en 'Día a Día', César Escola recordó cuando Jiménez le confesó que se quería comprar un avión, y la idea era tener dos conductores para así tener más seguridad a la hora de volar.

En medio de esta triste noticia, Sonia Restrepo, su esposa y la mujer con la que tuvo a sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santigo, ha dedicado varias publicaciones para recordar al amor de su vida. El más reciente mensaje fue el siguiente, en donde aparecen los dos expresándose todo el cariño.

"Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre. Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme. Tu ausencia duele de una forma que no se puede explicar con palabras, pero también me consuela saber que amé y fui amada de verdad. Fuiste y siempre serás una parte de mí, de mi historia, de mis recuerdos más hermosos", expresó en una parte del texto.

