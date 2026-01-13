Exparticipante del ‘Desafío’, anuncia nuevo embarazo tras haber perdido a su bebé

Belmer Ospina, más conocido como Be en redes sociales y por su paso por el 'Desafío Súper Humanos: XV Años' y 'Desafío 20 Años', sorprendió a sus seguidores el 13 de enero de 2026 al anunciar que será papá una vez más junto a su novia, Alyson Salazar.

A través de su perfil de Instagram, y ante sus más de tres millones de seguidores, el creador de contenido publicó un carrusel de fotografías en el que ambos posan mostrando la ecografía del bebé que están esperando, una noticia que los llena de ilusión tras la dolorosa pérdida que sufrieron en marzo del año pasado.

“La vida nos regala una nueva oportunidad. Hoy hicimos nuestras primeras fotos de embarazo para anunciar públicamente que vamos a ser papás otra vez. Todavía nos cuesta creerlo. Les iremos mostrando cada avance, cada momento y cada emoción de este embarazo. De verdad sentimos que Dios nos volvió a bendecir y no damos por sentada esta oportunidad tan linda 💖🫶🏻”, escribió Be en la publicación.

¿Qué pasó con el bebé de Be, del ‘Desafío’?

Cabe recordar que el 9 de marzo de 2025, la pareja anunció que estaba esperando un niño; sin embargo, el 25 de ese mismo mes compartieron la lamentable noticia de que habían perdido al bebé. En ese momento, explicaron que durante la segunda ecografía recibieron la dolorosa sorpresa de que el corazón del pequeño había dejado de latir. Aunque no dieron mayores detalles, señalaron que el médico les indicó que “es algo común que sucede en las primeras 12 semanas de embarazo”.



“Hace un año estábamos viviendo una sensación muy parecida a esta. Llenos de ilusión, de sueños y de planes… pero por cosas de Dios no se nos dio. Fue un momento muy duro, de esos golpes que la vida no avisa y que cuestan muchísimo aceptar. Aun así, nunca soltamos la mano del otro. Nos apoyamos, lloramos juntos y poco a poco aprendimos a seguir adelante”, recordaron en el mismo post.

En la sección de comentarios, varios excompañeros de Be que lo conocieron en el reality, como Anamar, Madrid, Luisa, Darlyn, Karen y Kratos, entre otros, les expresaron sus mejores deseos y mensajes de apoyo para esta nueva etapa.

