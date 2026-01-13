Publicidad

Be, del 'Desafío', anunció que será papá nuevamente tras perder a su bebé

Belmer Ospina, Be del ‘Desafío’, anunció que será papá nuevamente junto a Alyson Salazar, tras la dolorosa pérdida de su bebé en marzo de 2025.

Exparticipante del ‘Desafío’, anuncia nuevo embarazo tras haber perdido a su bebé

A menos de un año de haber afrontado la dolorosa pérdida de su bebé, Belmer Ospina, conocido como Be por su paso por el ‘Desafío’, anunció que será papá nuevamente junto a su novia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de ene, 2026
Be, del 'Desafío', anunció que será papá nuevamente.