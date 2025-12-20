Exparticipante del Desafío 2023 está embarazada: quién es y si espera niño o niña

Son muchos los exdesafiantes que logran posicionarse en redes sociales gracias a su paso por el reality favorito de los colombianos y aprovechan su visibilidad en televisión nacional para potenciar sus plataformas digitales. Tal ha sido el caso de Valeria Restrepo, joven que participó en la edición 2023 del Desafío y formó parte de los equipos Beta y Alpha.

Mira también: Exparticipantes del 'Desafío' que quedaron embarazadas de sus compañeros de 'reality'



Tras su salida del programa, la exconcursante se volvió mucho más activa en redes sociales, donde hoy cuenta con una amplia comunidad de seguidores atentos a cada detalle de su vida. Sin embargo, recientemente sorprendió al anunciar que está embarazada.



Exparticipante del Desafío está embarazada

El pasado 10 de diciembre, Valeria Restrepo, oriunda de La Guajira y de 26 años, confirmó que está en la dulce espera y, además, reveló que será mamá de un niño, a quien ya le ha dedicado emotivos mensajes en sus publicaciones.

“Te amo, hijo, ya quiero conocerte.Dios me ha hablado de distintas formas y tengo la certeza de que todo obra y obrará para bien 💙Mi bebé gordo ya casiiiiii ⏳”.



Publicidad

La exdesafiante, que también se desempeña como actriz, modelo y deportista, no ha confirmado con exactitud cuántos meses de embarazo tiene; sin embargo, se presume que ya supera los cinco meses, pues conoce el sexo de su bebé.

Cabe aclarar que Valeria no ha compartido publicaciones con pareja ni ha hecho comentarios al respecto, por lo que no se conoce información sobre el padre del niño. Eso sí, varios de sus excompañeros del reality, como Anamar, Aleja, la ganadora, Saskya, Daniela Taborda, entre otros, le han dejado mensajes de felicitación por esta nueva etapa en su vida.

Publicidad

Dos exparticipantes del 'Desafío' que se embarazaron de Súper Humanos

Uno de los casos más conocidos es, sin duda, el de Paola Solano y Gago, quienes se conocieron en el 'Desafío The Box 2021' donde la deportista obtuvo el primer lugar de la competencia. Inicialmente, la pareja tuvo una amistad mientras estuvo en el formato; sin embargo, esto cambió cuando salieron de La Ciudad de las cajas y empezaron a conocerse un poco más.

Por otro lado, se encuentra el caso de Anamar y Renzo, quienes participaron en el 'Desafío XX años'. A diferencia de los primeros Súper Humanos, ellos sí se enamoraron frente a las cámaras y, aunque la relación se extendió después del programa, decidieron terminar su vínculo tras presentar diferencias.

Mira también: Cristian, del Desafío, conoció a su hija a los tres años: no lo dejaban verla