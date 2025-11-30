Cristian, del Desafío, explica por qué le negaron ver a su hija en sus primeros tres años

Cristian llegó al Desafío Siglo XXI para unirse al equipo Neos y rápidamente llamó la atención por su historia de vida. El participante es padre de una niña de 10 años llamada Gabriela, un tema que, según confesó, “fue un tema complejo, pero fue una niña planeada”. Sin embargo, su proceso como papá no fue sencillo, pues solo pudo conocer a su hija “hasta que ella tenía tres años”.

Por qué Cristian, del Desafío, no podía ver a su hija

El atleta explicó que la madre de la niña no creía que él fuera la persona adecuada para asumir un hogar en ese momento. Cristian reconoció que vivía una etapa de rebeldía en la que solo quería salir, tomar y pasar tiempo en la calle con sus amigos. Para él, estaba claro que no era “un buen prototipo de hombre para tener un hogar”.



La ausencia de su hija durante esos tres años lo llevó a tocar fondo. Relató que buscó la manera de responder por la niña, pero la situación lo desbordó emocionalmente. Cayó en depresión, intentó quitarse la vida y consumió sustancias.

Confesó que llegó a un punto en el que no quería hacer nada con su vida porque no lo dejaban verla. Fue el deporte lo que empezó a devolverle estabilidad, junto con el apoyo incondicional de su madre, quien siempre le repetía que siguiera luchando y que algún día podría reencontrarse con Gabriela.

Tras su paso por el ejército, Cristian logró un acuerdo con la mamá de su hija, desde entonces, ha podido conocerla, compartir con ella y acompañarla en su crecimiento. Hoy afirma con orgullo: “Yo hago todo lo posible, respondo por ella y cuando nos podemos ver es mi chiclesito, mi relación con ella es perfecta”.



Aunque nunca imaginó llegar al Desafío de la nada, y mucho menos salir de la forma inesperada en que ocurrió, Cristian asegura que su objetivo siempre fue ganar competencias y llevar un premio a casa para su hija.

