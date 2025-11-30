En vivo
La Red
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Cristian, del Desafío, explica por qué le negaron ver a su hija en sus primeros tres años

Cristian, del Desafío, explica por qué le negaron ver a su hija en sus primeros tres años

Cristian, exparticipante del Desafío del Siglo relata que tuvo un mal momento en su vida en el que estar lejos de su hija lo hizo deprimirse hasta tal punto que intentó quitarse la vida y se involucró con muchos excesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad